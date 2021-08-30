Sanat camiasının Zafer Bayramı coşkusu! İşte ünlülerin 30 Ağustos paylaşımları...

Türkiye, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u 99. yılında anıyor. Magazin dünyasının ünlü isimleri de Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlar ile kutluyor. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptıkları dikkat çeken o paylaşımlar...