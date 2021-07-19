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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı!
Giriş Tarihi: 19.07.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 14:34

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslenmişti. Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz..." sözleri ile paylaşımda bulunmuştu. Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. İşte kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı!

Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

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Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı!

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı!

Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslenmişti.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı!

Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz... Canım Selçuğum..." sözleri ile paylaşımda bulundu.

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