Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslenmişti. Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz..." sözleri ile paylaşımda bulunmuştu. Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. İşte kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu...