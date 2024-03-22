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Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:15

Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı! 38 yaşındaki şarkıcı Buray ile aşk yaşamıştı...

"Alaz Alaz", "Mecnun" ve "Sen Sevda Mısın" gibi dillere dolanan şarkılara imza atarak büyük ses getiren ünlü şarkıcı Buray, son olarak gönlünü güzel oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırmıştı. Ezgi Şenler, şarkıcı Buray ile birlikte katıldıkları ödül töreninde aşkını ilan etmişti. Ancak ünlü çift ilişkisini bitirme kararı almıştı. Ezgi Şenler, şarkıcı Buray'la biten ilişkisi hakkında konuştu.

Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı! 38 yaşındaki şarkıcı Buray ile aşk yaşamıştı...

Pop dünyasının son dönemde parlayan yıldızları arasında yer alan şarkıcı Buray, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı! 38 yaşındaki şarkıcı Buray ile aşk yaşamıştı...

38 yaşındaki şarkıcı Buray, oyuncu Ezgi Şenler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı! 38 yaşındaki şarkıcı Buray ile aşk yaşamıştı...

Ünlü çift, düzenlenen bir davete el ele katılarak ilişkilerini ilan etmişti.

Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı! 38 yaşındaki şarkıcı Buray ile aşk yaşamıştı...

Ancak çift yollarını ayırdı.

Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı! 38 yaşındaki şarkıcı Buray ile aşk yaşamıştı...

'Sevmek Yüzünden filminin kadrosunda yer alan Ezgi Şenler, şarkıcı Buray'la biten ilişkisi hakkında konuşurken; ayrılık nedenine dair 'kıskançlık' iddiasına da yanıt verdi.

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