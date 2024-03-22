Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:15
Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı! 38 yaşındaki şarkıcı Buray ile aşk yaşamıştı...
"Alaz Alaz", "Mecnun" ve "Sen Sevda Mısın" gibi dillere dolanan şarkılara imza atarak büyük ses getiren ünlü şarkıcı Buray, son olarak gönlünü güzel oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırmıştı. Ezgi Şenler, şarkıcı Buray ile birlikte katıldıkları ödül töreninde aşkını ilan etmişti. Ancak ünlü çift ilişkisini bitirme kararı almıştı. Ezgi Şenler, şarkıcı Buray'la biten ilişkisi hakkında konuştu.