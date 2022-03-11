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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan hamamda peştemal ile göbek attı sosyal medya coştu! Ceylan'ın hamam sefası!
Giriş Tarihi: 11.03.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:52

Şarkıcı Ceylan hamamda peştemal ile göbek attı sosyal medya coştu! Ceylan'ın hamam sefası!

Ceylan son olarak sosyal medya hesabından hamam sefasını paylaştı. Şarkıcı Ceylan'ın hamamda göbek attığı paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Ceylan'ın hamam pozu...

Şarkıcı Ceylan hamamda peştemal ile göbek attı sosyal medya coştu! Ceylan’ın hamam sefası!

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde.47 yaşında.

Şarkıcı Ceylan hamamda peştemal ile göbek attı sosyal medya coştu! Ceylan’ın hamam sefası!

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor.

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Şarkıcı Ceylan hamamda peştemal ile göbek attı sosyal medya coştu! Ceylan’ın hamam sefası!

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile de hayranlarını şaşırtmayı seviyor.

Şarkıcı Ceylan hamamda peştemal ile göbek attı sosyal medya coştu! Ceylan’ın hamam sefası!

Daha önce Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali de oldukça beğenildi.

Şarkıcı Ceylan hamamda peştemal ile göbek attı sosyal medya coştu! Ceylan’ın hamam sefası!

Son dönemde polemik konusu olan iddialı sahne kıyafetleri ile dikkat çeken kadın şarkıcılara son olarak Ceylan da katılmış, transparan dekolteli elbisesi ile cesaretini konuşturmuştu.

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