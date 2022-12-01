Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:05

Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan’dan oğlu Elyesa’ya duygusal sözler!

2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah son olarak oğlu Elyesa'yı paylaştı. Emrah paylaşımına 'Kralımsın kalbimsin dünyamın ışığısın kısacası her şeyimsin canım oğlum' notunu ekledi. Ünlü şarkıcının takipçileri ise yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte Emrah'ın çok konuşulan o paylaşımı…