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Haberler Galeri Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan’dan oğlu Elyesa’ya duygusal sözler!
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:05

Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan’dan oğlu Elyesa’ya duygusal sözler!

2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah son olarak oğlu Elyesa'yı paylaştı. Emrah paylaşımına 'Kralımsın kalbimsin dünyamın ışığısın kısacası her şeyimsin canım oğlum' notunu ekledi. Ünlü şarkıcının takipçileri ise yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte Emrah'ın çok konuşulan o paylaşımı…

Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan’dan oğlu Elyesa’ya duygusal sözler!

Yeşilçam'a damga vuran filmleri ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Emrah Erdoğan, şimdilerde yine gündemde.

Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan’dan oğlu Elyesa’ya duygusal sözler!

2014 yılında nikah masasına oturan çift, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordur.

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Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan’dan oğlu Elyesa’ya duygusal sözler!

İkili, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi.

Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan’dan oğlu Elyesa’ya duygusal sözler!

Geçtiğimiz yıl, Emrah kızı Eleysa'nın doğum gününde kızına hediye bir şarkı yapmıştı.

Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan’dan oğlu Elyesa’ya duygusal sözler!

Emrah 'Kızıma olan aşkım bana şarkı yaptırttı' demişti.

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