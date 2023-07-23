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Haberler Galeri Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço ‘babalık’ yaptı!
Giriş Tarihi: 23.07.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 16:52

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço ‘babalık’ yaptı!

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile bugün evlendi. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço oldu.

Şarkıcı Emrah’ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço ‘babalık’ yaptı!

1991 yılında doğan Tayfun Erdoğan'ın babasının Emrah olduğu DNA testi sonucu ortaya çıkmıştı. Şarkıcı, oğluna Bursa'da bir ev verip, mirasından hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı.

Şarkıcı Emrah’ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço ‘babalık’ yaptı!

Tayfun ise babasıyla bağının tamamen kopma nedenini şöyle anlatmıştı:

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Şarkıcı Emrah’ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço ‘babalık’ yaptı!

"Bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana feragatname imzalattı. Ama ondan önce 'Gel istiyorsan sana bu evi almayayım. Benimle kal ve böyle bir şey yaşamayalım. Annemle kalmak istediğimi söyledim. O zaman bana feragatname imzalattı. Zaten hayatımızdaki kopma noktası burası oldu. Aramızdaki bütün bağ bir imzayla bitti. Kopmamız orada oldu ve ondan sonra bir daha görüşemedik. Beni görmek istemedi."

Şarkıcı Emrah’ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço ‘babalık’ yaptı!

Babasıyla ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, geçtiğmiiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Şarkıcı Emrah’ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço ‘babalık’ yaptı!

Tayfun Erdoğan, 2022'nin aralık ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eda İrap'a evlilik teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.

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