Şarkıcı Emrah’ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço ‘babalık’ yaptı!

"Bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana feragatname imzalattı. Ama ondan önce 'Gel istiyorsan sana bu evi almayayım. Benimle kal ve böyle bir şey yaşamayalım. Annemle kalmak istediğimi söyledim. O zaman bana feragatname imzalattı. Zaten hayatımızdaki kopma noktası burası oldu. Aramızdaki bütün bağ bir imzayla bitti. Kopmamız orada oldu ve ondan sonra bir daha görüşemedik. Beni görmek istemedi."