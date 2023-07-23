1991 yılında doğan Tayfun Erdoğan'ın babasının Emrah olduğu DNA testi sonucu ortaya çıkmıştı. Şarkıcı, oğluna Bursa'da bir ev verip, mirasından hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı. Tayfun ise babasıyla bağının tamamen kopma nedenini şöyle anlatmıştı: 'Bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana feragatname imzalattı. Ama ondan önce 'Gel istiyorsan sana bu evi almayayım. Benimle kal ve böyle bir şey yaşamayalım. Annemle kalmak istediğimi söyledim. O zaman bana feragatname imzalattı. Zaten hayatımızdaki kopma noktası burası oldu. Aramızdaki bütün bağ bir imzayla bitti. Kopmamız orada oldu ve ondan sonra bir daha görüşemedik. Beni görmek istemedi.' Babasıyla ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, geçtiğmiiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tayfun Erdoğan, 2022'nin aralık ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eda İrap'a evlilik teklifinde bulunmuş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile aile arasında sade bir tören eşliğinde nişanlanmıştı. Nişan törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. 'Biraz tuzu ve acısı eksikti' Ünlü isim, nişanlandığı ve kahvesine tuz ektiği anları sosyal medya hesabından, 'Biraz tuzu ve acısı eksikti kahvenin. Ben de tuzumu ektim' mesajıyla paylaşmıştı. 'BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR' Tayfun Erdoğan sosyal medya hesabından, duygularını şu sözlerle dile getirmişti: 'Allah bana bugünleri gösterdi şükürler olsun. Aslanlar gibi ağabeylerim arkamda durdu, ellerimden tuttu. Bu karelerde güzel insanlar görüyorsunuz; baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık' DÜNYAEVİNE GİRDİ! Emrah'ın küs olduğu oğlu Tayfun bugün Bursa'da evlendi. Tayfun hayatını Eda İrap ile birleştirdi. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço oldu. Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço 'babalık' yaptı | Video 'Survivor 2020' yarışmasında gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan 32 yaşındaki Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' adlı izdivaç programına da katılmıştı. Survivor'da sakin ve ağırbaşlı tavırlarıyla dikkat çeken Tayfun, takım arkadaşlarının 'Baban hiç yardım etmiyor mu?' sorusuna cevap vermişti: Babam yardım etmiyor. Katkı yapmasına gerek yok. Kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum ama manevi olarak katkısını daha çok isterdim. Babam karşıma geçip, 'Bana karşı şöyle bir yanlışın oldu' deseydi, elini öperdim. Görüşmüyoruz ki, iletişimimiz yok. Bu yüzden 'yanlışım mı oldu?' diye soramadım. En kötü ne yanlış yapmış olabilirim? Babama saygısızlığım olmadı, olduysa da bilmediğim bir şey var. İki yıl önce (2018) dizi çektiği Kapadokya'ya gittim ama kapıdan içeri giremedim. Asistanı 'Baban seninle görüşmek istemiyor' dedi. Ben ne yapabilirim? Uçakta o kadar yol çektim. Ürgüp'ü bilmiyorum, sete kadar gittim. Elimden geleni yaptım. Evlatlık görevimi yaptım, ayağına kadar gittim. TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR? Tayfun Erdoğan, 1991 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bursa'da tamamlayan Tayfun, bir dönem komilik yaptı. Evlenme istediğiyle dönemin izdivaç programlarından birinde boy gösterdi. Emrah'ın, DNA testi sonucu kabullendiği ancak görüşmediği oğlu, askere gideceği için sosyal medyada babasından helallik istemiş, bu olay günlerce konuşulmuştu. Tayfun, yayınladığı videoda, 'Babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, karşılık alamadım' ifadelerini kullanmıştı.