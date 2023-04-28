Şarkıcı Güllü’nün eski halini unutun! İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı yapmıştı... Güllü iğne ipliğe döndü!

Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 10:53

Şarkıcı Güllü uzun bir aranın ardından 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Bir döneme damga vuran arabesk şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi iağızları açık bıraktı. Yıllar önce İbrahim Tatlıses'e zayıflama sözü veren ve pazarlık yapan Güllü muradına erdi. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Şarkıcı Güllü, daha önce mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti. Güllü yeni klip için ise 20 kilo verdi. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü adeta bir deri bir kemik kaldı. İşte şarkıcı Güllü'nün son hali...