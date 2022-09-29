Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 09:52

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Nasıl sarılırsın? Evlisin"

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 5 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Hadise'nin açtığı boşanma davasının tarihi belli oldu. Cuma günü saat 16:00'da Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde çiftin boşanma davası görülecek. Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesine, iş insanı ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…