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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Nasıl sarılırsın? Evlisin"
Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 09:52

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Nasıl sarılırsın? Evlisin"

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 5 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Hadise'nin açtığı boşanma davasının tarihi belli oldu. Cuma günü saat 16:00'da Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde çiftin boşanma davası görülecek. Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesine, iş insanı ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Nasıl sarılırsın? Evlisin

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 4.5 ay gibi kısa bir sürede evliliklerini noktalama kararı alması gündemden düşmüyor. Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesine, iş insanı ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Nasıl sarılırsın? Evlisin

MURDA'YA SARILMASI OLAY OLDU

Milliyet'in haberine göre; Öte yandan Hadise'nin, Mehmet Dinçerler'den ayrılma sebeplerinden biri daha ortaya çıktı. Sahne kıyafetlerine karıştığını dilekçesinde belirten şarkıcının, asıl krizin düet yaptığı Murda'yla 'İmdat' klibinde sarılmasıyla yaşandığını söylediği iddia edildi.

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Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Nasıl sarılırsın? Evlisin

"NASIL SARILIRSIN? EVLİSİN"

İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı konuşuluyor. Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya karar verdiği ve dava açtığı iddia edildi.

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Nasıl sarılırsın? Evlisin
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Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Nasıl sarılırsın? Evlisin

TARİH BELLİ OLDU

Hadise'nin açtığı boşanma davasının tarihi belli olmuştu. Cuma günü saat 16:00'da Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde çiftin boşanma davası görülecek.

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