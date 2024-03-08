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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise’den olay yanıt! Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:24

Şarkıcı Hadise’den olay yanıt! Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile aşk mı yaşıyor?

Günlerdir hakkındaki aşk dedikodusuna sessiz kalan şarkıcı Hadise'den bomba bir açıklama geldi. Kimseye aldırış etmeden, genç aşkıyla bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntüleri ortaya çıkan Hadise magazin kulislerine bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra ilk defa birerli görüntülenen Hadise için sonunda "aşk orucunu bozdu" yorumları yapıldı. 38 yaşındaki Hadise'nin Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendiği yakışıklının iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın olduğu öğrenilmişti. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekerken Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük genç aşkı jet hızıyla haberlere erişim engeli talebinde bulunmuştu. Hadise ile Mert Ayaydın aşk mı yaşıyor? İşte o yanıt!

Şarkıcı Hadise’den olay yanıt! Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile aşk mı yaşıyor?

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor... Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde bir mekanda kendisinden 10 yaş iş insanı küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. İşte olayın perde arkası ortaya çıktı!

Şarkıcı Hadise’den olay yanıt! Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile aşk mı yaşıyor?

Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

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Şarkıcı Hadise’den olay yanıt! Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile aşk mı yaşıyor?

Genç aşkıyla bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntüleri ortaya çıkan Hadise magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü.

Şarkıcı Hadise’den olay yanıt! Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile aşk mı yaşıyor?

38 yaşındaki Hadise'nin Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendiği yakışıklının iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın olduğu öğrenilmişti.

Şarkıcı Hadise’den olay yanıt! Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile aşk mı yaşıyor?

İŞTE O GÖRÜNTÜLER!

İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi de görüntülerde yer aldı.

Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi | Video

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