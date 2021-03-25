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Haberler Galeri Şarkıcı Hatice genç sevgilisinden hamile mi? "Bu aralar başım dönüyor" diyen şarkıcı Hatice bebek sinyali geldi...

Şarkıcı genç sevgilisinden hamile mi? "Bu aralar başım dönüyor" diyen geldi...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı , kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi 'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Evlilik teklifini sosyal medyadan paylaşan Hatice, takipçilerinden yoğun bir ilgi görmüştü. 'den bomba bir açıklama geldi. Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Katıldığı programda "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Eğer hamileysem yıldırım nikahı ile evlenirim" diyen şarkıcı Hatice verdi. Sosyal medyada olay olan açıklama sonrası hayranlarından "Şarkıcı Hatice kesin hamile" yorumları yapıldı...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:35
Şarkıcı Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Bu aralar başım dönüyor diyen şarkıcı Hatice bebek sinyali geldi...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı , kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi 'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.

Şarkıcı Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Bu aralar başım dönüyor diyen şarkıcı Hatice bebek sinyali geldi...

Evlilik teklifini sosyal medyadan paylaşan , takipçilerinden yoğun bir ilgi görmüştü.

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Şarkıcı Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Bu aralar başım dönüyor diyen şarkıcı Hatice bebek sinyali geldi...

Şarkıcı 'den bomba bir açıklama geldi.

Şarkıcı Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Bu aralar başım dönüyor diyen şarkıcı Hatice bebek sinyali geldi...

genç sevgilisinden hamile mi? Katıldığı programda "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Karnımda bir şişkinlik hali var, ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem yıldırım nikahı ile evlenirim" diyen verdi.

Şarkıcı Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Bu aralar başım dönüyor diyen şarkıcı Hatice bebek sinyali geldi...

Sosyal medyada olay olan açıklama sonrası hayranlarından "Şarkıcı kesin hamile" yorumları yapıldı...

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