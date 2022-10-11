Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 13:57

Şarkıcı Kalben hayaline kavuştu! İnziva evini görenler şaştı kaldı!

Şarkıcı Kalben, kafa dinlemek için uzun zamandır bir ev arıyordu. Aradığı evi Kazdağları'nda ormanın derinliklerinde buldu. Derme çatma eve ilk görüşte aşık olan Kalben, hemen harekete geçti. İşte Kalben'in hayalindeki o ev...