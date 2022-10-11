Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Kalben hayaline kavuştu! İnziva evini görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 13:57

Şarkıcı Kalben hayaline kavuştu! İnziva evini görenler şaştı kaldı!

Şarkıcı Kalben, kafa dinlemek için uzun zamandır bir ev arıyordu. Aradığı evi Kazdağları'nda ormanın derinliklerinde buldu. Derme çatma eve ilk görüşte aşık olan Kalben, hemen harekete geçti. İşte Kalben'in hayalindeki o ev...

Şarkıcı Kalben hayaline kavuştu! İnziva evini görenler şaştı kaldı!

Şarkıcı Kalben hayalini kurduğu evi Kazdağları'nda buldu. Kalben, uzun zamandır kafasını dinlemek için orman içinde bir ev arıyordu.

Şarkıcı Kalben hayaline kavuştu! İnziva evini görenler şaştı kaldı!

İstediğini nihayet Kazdağları'nda buldu. İnternette gördüğü bir evi çok beğendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Kalben hayaline kavuştu! İnziva evini görenler şaştı kaldı!

Şarkıcı, yardımcılarıyla Kazdağları'na gitti. Daha önce bir yazılımcının kendisinin inşa ederek oturduğu derme çatma eve hayran kaldı.

Şarkıcı Kalben hayaline kavuştu! İnziva evini görenler şaştı kaldı!

300 BİN TL

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Kalben, binlerce dönüm orman alanının ortasında, özel konumlu, 1025 m² bahçesi, 30 m² kullanım alanı olan ahşap dağ evini 300 bin TL ödeyerek hemen satın aldı.

Şarkıcı Kalben hayaline kavuştu! İnziva evini görenler şaştı kaldı!


KİTAPLAR HEDİYE
Eve giren Kalben binlerce kitabı görünce şok geçirdi. Şarkıcı kitapları da almak istedi. Bunu öğrenen ev sahibi kitapların büyük bir kısmını hediye etti.

SON DAKİKA