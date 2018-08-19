Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"
Şarkıcı Kendi, yeni parçası 'Sevişelim mi, Dövüşelim mi?' ile dinleyiciyle buluştu. Kendi, "Pop yıldızı olmak için her şey ses demek değil. Demet Akalın'a da 'Sesi yok' derlerdi. Önemli olan, enerjiyi yansıtmak" diyor.
OĞUZHAN TORACI
Giriş Tarihi: 19.08.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2018 09:46
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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"
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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"