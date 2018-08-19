Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"

Pembeyi çok severim ve o zamanlar arabama kadar her şeyim pembeydi. Gerçi İstanbul'da ofisim halen öyle. Renklerin enerjisine inanıyorum. 19-20 yaşlarında bir şarkıcıydım ve TV programlarında kimse benimle sanat ya da siyaset konuşmadı. Hal böyle olunca magazine ve popüler kültüre hitap eden biri oldum.

