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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"

Şarkıcı Kendi, yeni parçası 'Sevişelim mi, Dövüşelim mi?' ile dinleyiciyle buluştu. Kendi, "Pop yıldızı olmak için her şey ses demek değil. 'a da 'Sesi yok' derlerdi. Önemli olan, enerjiyi yansıtmak" diyor.

OĞUZHAN TORACI

Giriş Tarihi: 19.08.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2018 09:46
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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"
Şarkıcı Kendi: 50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler

Müzik dünyasına 2009 yılında adım atan şarkıcı Kendi, 2014'te kendi adına bir kozmetik markası kurmuştu. Kısa süre önce 'Sevişelim mi, Dövüşelim mi?' isimli şarkısıyla hayranlarıyla buluşan Kendi ile Akyaka'da buluştuk. Kitesurf yapan güzel şarkıcıyla hem sohbet ettik, hem de kitesurf yaptık. İşte Kendi'nin GÜNAYDIN'a anlattıkları...

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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"
Şarkıcı Kendi: 50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler

Pembeyi çok severim ve o zamanlar arabama kadar her şeyim pembeydi. Gerçi İstanbul'da ofisim halen öyle. Renklerin enerjisine inanıyorum. 19-20 yaşlarında bir şarkıcıydım ve TV programlarında kimse benimle sanat ya da siyaset konuşmadı. Hal böyle olunca magazine ve popüler kültüre hitap eden biri oldum.

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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"
Şarkıcı Kendi: 50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler

2013'ten sonra olgunlaştım. Bir şirketim var ve orada çalışanların hepsi benim ailemden biri gibi. Ay sonu geldiğinde evlerine ekmek götürebilecekleri maaşları vermek benim sorumluluğumda. Annem bu halimden çok mutlu. 'Bizim kız büyüdü'den ziyade, 'Bizim kız sakinleşti' diyorlar.

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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"
Şarkıcı Kendi: 50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler

ŞARKI BEĞENMİYORUM

Bazen, 'Sıradan olsaydım, işim daha mı kolay olurdu?' diyorum. Gerçi onu da ben yapamıyorum. Ekibime, "Kitlemin çok yadırgamayacağı ve herkesin söylediği tarzda bir pop şarkısı bulun" diyorum. Buluyorlar ama beğenmiyorum. Sektör tarafından algılanmakta zorlandığım zamanlar oldu.

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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"
Şarkıcı Kendi: 50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler

Yaş olarak değil ama karakter olarak büyüdüm. Bugün 50 yaşındaki popçu ablalarım, benim 20 yaşımdaki halimle aynı. Ben o heyecanları 10 sene önce bıraktım.

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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"
Şarkıcı Kendi: 50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler

Bir gazeteciyle anlaşıp 'Çöp topluyormuş gibi beni fotoğraflayıp haber yapın' diye kurgu haberler yaptırmam. Halka oynamadığım için mi şımarık oluyorum?

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Şarkıcı Kendi: "50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler"
Şarkıcı Kendi: 50 yaşında popçu ablalarım 20 yaşında gibiler

İstediğin kadar güzel sesli ol; bir arabeskçi nasıl pop şarkı söyleyemiyorsa, bir popçunun da arabesk bir nağme yapması bana gerçek gelmiyor.

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