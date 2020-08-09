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Haberler Galeri Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu!... Şarkıcı Lara değişimi ile ağızları açık bıraktı!

estetikle bambaşka biri oldu!... değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Yeni albümüyle müzik piyasasına geri dönen 'yı son hali ile tanımak imkansız!. Geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüşen 'yok artık' dedirtiyor. "", "" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şimdilerde 41 yaşında. Tepeden tırnağa değişen Lara tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıktı. Göz rengine kadar değişen Lara sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Cüretkar paylaşımlarıyla 'da da adından söz ettiren Lara'nın eski halinden eser yok. İşte görünce 'Bu gerçekten Lara mı?' sorusunu sormadan edemeyeceğiniz şarkıcı ...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 15:46
Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu!... Şarkıcı Lara değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Yeni albümüyle müzik piyasasına geri dönen 'yı son hali ile tanımak imkansız!. Geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüşen 'yok artık' dedirtiyor. "", "" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şimdilerde 41 yaşında.

Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu!... Şarkıcı Lara değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Tepeden tırnağa değişen tam bir harikası olarak hayranlarının karşısına çıktı. Göz rengine kadar değişen Lara sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Cüretkar paylaşımlarıyla 'da da adından söz ettiren Lara'nın eski halinden eser yok. İşte görünce 'Bu gerçekten Lara mı?' sorusunu sormadan edemeyeceğiniz şarkıcı ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...

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Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu!... Şarkıcı Lara değişimi ile ağızları açık bıraktı!

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Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu!... Şarkıcı Lara değişimi ile ağızları açık bıraktı!
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Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu!... Şarkıcı Lara değişimi ile ağızları açık bıraktı!
Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu!... Şarkıcı Lara değişimi ile ağızları açık bıraktı!
Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu!... Şarkıcı Lara değişimi ile ağızları açık bıraktı!
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