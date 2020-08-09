Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu!... Şarkıcı Lara değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Yeni albümüyle müzik piyasasına geri dönen Lara'yı son hali ile tanımak imkansız!. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 'yok artık' dedirtiyor. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara şimdilerde 41 yaşında. Tepeden tırnağa değişen Lara tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıktı. Göz rengine kadar değişen Lara sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Cüretkar paylaşımlarıyla Instagram'da da adından söz ettiren Lara'nın eski halinden eser yok. İşte görünce 'Bu gerçekten Lara mı?' sorusunu sormadan edemeyeceğiniz şarkıcı Lara'nın son hali...