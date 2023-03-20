Şarkıcı Lara muradına erdi! Tam bir estetik harikası olan şarkıcı Lara ile İranlı voleybolcu Mehdi Karimi’nin düğünü gerçekleşti!

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 43 yaşında gelin oldu. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan Lara gönlünü İranlı voleybolcu Mehdi Karimi'ye kaptırmıştı. Son dönemde tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz günlerde 'evet' diyen Lara ile İranlı voleybolcu Mehdi Karimi'nin düğünü de gerçekleşti. İşte görkemli düğünden görüntüler...