Giriş Tarihi: 06.04.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 08:09

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti tam bir esmer güzeli oldu! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'ya bakın!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı şimdilerde tam bir esmer güzeli! Şarkıcı Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 23 yaşında. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Ayşe Nazlı'yı adeta gözünden sakınıyor. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...