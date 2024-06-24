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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Şimdi 23 yaşında olan Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:54

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Şimdi 23 yaşında olan Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ilgi odağı oldu. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Şimdi 23 yaşında olan Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bundan 23 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şarkıcı Nilüfer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı ile tbt paylaşımında bulunmuştu...

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Şimdi 23 yaşında olan Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

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Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Şimdi 23 yaşında olan Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı artık 23 yaşında.

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Şimdi 23 yaşında olan Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topluyor...

Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Şimdi 23 yaşında olan Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı!

İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti.

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