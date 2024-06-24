Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:54
Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Şimdi 23 yaşında olan Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı!
Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ilgi odağı oldu. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...