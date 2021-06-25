Giriş Tarihi: 25.06.2021 15:01Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 15:11
Şarkıcı Nilüfer'in biricik kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekiyor! Nilüfer ile kızı Ayşe tatil pozlarıyla "Maşallah" dedirtti...
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak kızı ile tatil pozunu paylaştı. Kızına düşkünlüğü ile bilinen Nilüfer İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı ile fotoğrafına "Kavuştuk" notunu düştü. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumluı'nın son hali...