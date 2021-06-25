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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer'in biricik kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekiyor! Nilüfer ile kızı Ayşe tatil pozlarıyla "Maşallah" dedirtti...
Giriş Tarihi: 25.06.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 15:11

Şarkıcı Nilüfer'in biricik kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekiyor! Nilüfer ile kızı Ayşe tatil pozlarıyla "Maşallah" dedirtti...

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak kızı ile tatil pozunu paylaştı. Kızına düşkünlüğü ile bilinen Nilüfer İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı ile fotoğrafına "Kavuştuk" notunu düştü. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumluı'nın son hali...

Şarkıcı Nilüfer'in biricik kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekiyor! Nilüfer ile kızı Ayşe tatil pozlarıyla Maşallah dedirtti...

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

Şarkıcı Nilüfer'in biricik kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekiyor! Nilüfer ile kızı Ayşe tatil pozlarıyla Maşallah dedirtti...

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız.

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Şarkıcı Nilüfer'in biricik kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekiyor! Nilüfer ile kızı Ayşe tatil pozlarıyla Maşallah dedirtti...

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak kızı ile tatil pozunu paylaştı.

Şarkıcı Nilüfer'in biricik kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekiyor! Nilüfer ile kızı Ayşe tatil pozlarıyla Maşallah dedirtti...

İşte güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumluı'nın son hali...

Şarkıcı Nilüfer'in biricik kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekiyor! Nilüfer ile kızı Ayşe tatil pozlarıyla Maşallah dedirtti...

Kızına düşkünlüğü ile bilinen Nilüfer İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı ile fotoğrafına "Kavuştuk" notunu düştü.

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