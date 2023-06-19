Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker’den siyah bikinisi ile şezlong pozu!

Şimdilerde aşktan ayakları yerden kesilen Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fetheden Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Estetik operasyonlar geçirdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Dilşeker fit hali ve güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça genç bir görünüme kavuşan 50 yaşındaki Pınar Dilşeker son olarak siyah bikinisi ile şezlong pozu verdi. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...