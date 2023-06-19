Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker'den siyah bikinisi ile şezlong pozu!
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:30

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker'den siyah bikinisi ile şezlong pozu!

Şimdilerde aşktan ayakları yerden kesilen Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fetheden Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Estetik operasyonlar geçirdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Dilşeker fit hali ve güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça genç bir görünüme kavuşan 50 yaşındaki Pınar Dilşeker son olarak siyah bikinisi ile şezlong pozu verdi. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker’den siyah bikinisi ile şezlong pozu!

1990'lara damga vuran Pınar Dilşeker aradan geçen yıllarda bambaşka bir görünüme büründü

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker’den siyah bikinisi ile şezlong pozu!

Şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker’den siyah bikinisi ile şezlong pozu!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. O isim Pınar Dilşeker'den başkası değildi. Pınar Dilşeker şimdiler tam bir sarışın afet!

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker’den siyah bikinisi ile şezlong pozu!

Pınar Dilşeker, şimdi ise 50 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında.

Şarkıcı Pınar Dilşeker tam bir sarışın afet oldu! Yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker’den siyah bikinisi ile şezlong pozu!

Bir dönemin genç kuşak şarkıcılarından olan Dilşeker bugün 50 yaşında bir anne. Dilşeker aşkları ile de uzun süre gündemde kaldı. İlk evliliğini iş adamı Çetin Yılmaz ile yapan Dilşeker, bu evlilikten Mert Ali adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Ancak evlilik olaylı bir şekilde sona erdi.

SON DAKİKA