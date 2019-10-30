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  • Şarkıcı Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

Şarkıcı 'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte ...

Türk sanat müziğinin sevilen ismi 'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi 'u görenler çok şaşırıyor. Umut Akyürek'in oldukça genç görünen eşi Oktay Ertuğrul 47 yaşında. Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un 15 yaşında adında bir de kızları var... Umut Akyürek'i hiç yalnız bırakmayan eşi Oktay Ertuğrul önceki gün alışveriş turunda görüntülendi. Ünlü çift, el ele tutuşarak mağazaları dolaştı. Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul çifti, bölgesinde birçok konsere imza atacaklarını ve yeni sezonda sürpriz bir gündüz kuşağı programıyla ekranlara döneceklerini söyledi. Uyumlu çift, daha sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ederek gözlerden uzaklaştı.İşte Oktay Ertuğrul ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 15:28
Şarkıcı Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

Türk sanat müziğinin sevilen ismi 'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi 'u görenler çok şaşırıyor. Umut Akyürek'in oldukça genç görünen eşi Oktay Ertuğrul 47 yaşında. Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un 15 yaşında adında bir de kızları var... Umut Akyürek'i hiç yalnız bırakmayan eşi Oktay Ertuğrul önceki gün alışveriş turunda görüntülendi. Ünlü çift, el ele tutuşarak mağazaları dolaştı. Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul çifti, bölgesinde birçok konsere imza atacaklarını ve yeni sezonda sürpriz bir gündüz kuşağı programıyla ekranlara döneceklerini söyledi. Uyumlu çift, daha sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ederek gözlerden uzaklaştı.İşte Oktay Ertuğrul ve sizin için derlediğimiz ...

Şarkıcı Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Şarkıcı Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...
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Şarkıcı Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...
Şarkıcı Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

HAYFA SAFİ TULUN

Şarkıcı Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...
Şarkıcı Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...
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