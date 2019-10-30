Şarkıcı Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü bir şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul'u görenler çok şaşırıyor. Umut Akyürek'in oldukça genç görünen eşi Oktay Ertuğrul 47 yaşında. Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un 15 yaşında Melek Bal adında bir de kızları var... Umut Akyürek'i hiç yalnız bırakmayan eşi Oktay Ertuğrul önceki gün alışveriş turunda görüntülendi. Ünlü çift, el ele tutuşarak mağazaları dolaştı. Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul çifti, Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok konsere imza atacaklarını ve yeni sezonda sürpriz bir gündüz kuşağı programıyla ekranlara döneceklerini söyledi. Uyumlu çift, daha sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ederek gözlerden uzaklaştı.İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...