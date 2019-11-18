Şarkıcı Zara annesini paylaştı gören hayran kaldı! İşte Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği güzeller güzeli annesi...

Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan Zara son dönemde değişimi ile çok konuşuluyor. Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı gerçek adı olan Neşe ile başladığı müzik kariyerine Zara olarak devam etti. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Zara'nın annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Zara güzelliğini annesinden almış" yorumları yapılan fotoğraflarda annesi ve Zara abla kardeş gibi duruyorlar. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor. Güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Zara'nın annesi sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. İşte Zara'nın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...