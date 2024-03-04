Şarkıcı Zara’nın sahne şıklığına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Takipçilerini ikiye böldü!

Zara son olarak göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi. Küçük yaşta Neşe Yılmaz olarak şöhreti yakalayan çocuk yıldızı şimdilerde şarkıcı Zara olarak tanıyoruz… Neşecik olarak müzik piyasasına adım atan Zara, şimdilerde sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden biri… Sosyal medyaya damga vuran şarkıcı takipçilerini ikiye böldü…