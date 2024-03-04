Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
10:51
Şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Takipçilerini ikiye böldü!
Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmişti. Şarkıcı Zara son olarak sahne öncesi pozları ile hayranlarının beğenisini topladı. Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına derin göğüs dekoltesi damga vurdu... Derin göğüs dekoltesiyle sahnede boy gösteren şarkıcı Zara'nın kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü.