Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
11:44
Şarkıcı Zeynep Bastık biricik aşkı Serkay Tütüncü'nün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı! "Benim şarkım sensin"
'Ara' 'Her Mevsim Yazım' ve 'Eyvah' şarkılarına hayat veren Zeynep Bastık ve dizi sektörünün yakışıklı isimlerinden olan Serkay Tütüncü, ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yeni bir aşka adım atan çift, mutlu halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Güzel şarkıcı son olarak sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü kutladı. Romantik bir paylaşıma imza atan Bastık, takipçilerinin beğenisini kazandı.