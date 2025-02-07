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Haberler Galeri Şarkıcı Zeynep Bastık biricik aşkı Serkay Tütüncü'nün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı! "Benim şarkım sensin"
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:44

Şarkıcı Zeynep Bastık biricik aşkı Serkay Tütüncü'nün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı! "Benim şarkım sensin"

'Ara' 'Her Mevsim Yazım' ve 'Eyvah' şarkılarına hayat veren Zeynep Bastık ve dizi sektörünün yakışıklı isimlerinden olan Serkay Tütüncü, ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yeni bir aşka adım atan çift, mutlu halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Güzel şarkıcı son olarak sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü kutladı. Romantik bir paylaşıma imza atan Bastık, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Şarkıcı Zeynep Bastık biricik aşkı Serkay Tütüncü’nün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı! Benim şarkım sensin

Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü'nün yeni yaşını romantik bir resimle kutladı. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Bastık'a birçok beğeni ve yorum geldi.

Şarkıcı Zeynep Bastık biricik aşkı Serkay Tütüncü’nün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı! Benim şarkım sensin

Bir süredir birliktelik yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkileriyle magazine bomba gibi düşmüştü.

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Şarkıcı Zeynep Bastık biricik aşkı Serkay Tütüncü’nün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı! Benim şarkım sensin

İkilinin sevenleri şimdi de İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlü çiftin ne zaman evleneceklerini merak ediyor.

Şarkıcı Zeynep Bastık biricik aşkı Serkay Tütüncü’nün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı! Benim şarkım sensin

Zeynep Bastık merak edilen sorulara, "Henüz öyle bir şey yok, hiç konuşulmadı." cevabını vererek ufukta evlilik olmadığını belirtmişti.

Şarkıcı Zeynep Bastık biricik aşkı Serkay Tütüncü’nün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı! Benim şarkım sensin

"BENİM ŞARKIM SENSİN"

Şarkılarıyla müzik sekötrünü kasıp kavuran Zeynep Bastık, meslektaş sevgilisinin yeni yaşını samimi bir resimle kutladı. Bastık paylaştığı resime,"İyi ki doğdun sevgilim, benim de şarkım sensin." notunu düştü.

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