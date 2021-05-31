Seda Bakan derin yırtmaçlı çiçekli elbisesiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı! Seda Bakan'ın dekolteli pozları nefes kesti!

Ünlüler dünyasının sempatik oyuncuları arasında yer alan Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde sık sık gündeme geliyor. Müzisyen Ali Erel ile Ekim 2014 tarihinde dünyaevine giren Seda Bakan, 2019 yılında ise ilk kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu Seda Bakan, minik kızı Leyla ve kız arkadaşlarıyla birlikte şimdilerde Ege kıyılarında keyifli vakit geçiriyor. Kızıyla denize giren Bakan, oyunlar oynayıp eğlendi. Seda Bakan'ın sosyal medya hesabından çiçekli elbisesiyle verdiği dekolteli pozlar ise çok konuşuldu!