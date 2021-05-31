Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olunca olaylar çığrından çıktı!

Demet Akalın ile Alişan'ın bu sezon yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programı geçtiğimiz cuma günü final yaptı. Kanalın yeni sezon için Seda Sayan ile anlaştığı haberlerinin ardından Demet Akalın'ın Seda Sayan'ı takipten çıkıp engellediği ortaya çıkmıştı. Seda Sayan hakkında sosyal medyada 'Demet Akalın ile Alişan'ı işinden etti' yorumları sonrası oldukça sinirlenmiş ve "Ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım" dediği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Seda Sayan ile Demet Akalın'ın arasındaki polemiğe Songül Karlı, Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan da katılınca tartışma iyice alevlendi. İşte Seda Sayan'ı yalancılıkla suçlayan Songül Karlı ve Lerzan Mutlu'nun paylaşımları ve Nihat Doğan'ın Demet Akalın'a yanıtı...