Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olunca olaylar çığrından çıktı!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 13:24

ile arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olunca olaylar çığrından çıktı!

ile 'ın bu sezon yayınlanan '' programı geçtiğimiz cuma günü final yaptı. Kanalın yeni sezon için ile anlaştığı haberlerinin ardından Demet Akalın'ın Seda Sayan'ı takipten çıkıp engellediği ortaya çıkmıştı. Seda Sayan hakkında sosyal medyada 'Demet Akalın ile Alişan'ı işinden etti' yorumları sonrası oldukça sinirlenmiş ve "Ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım" dediği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Seda Sayan ile Demet Akalın'ın arasındaki polemiğe , ve da katılınca tartışma iyice alevlendi. İşte Seda Sayan'ı yalancılıkla suçlayan Songül Karlı ve Lerzan Mutlu'nun paylaşımları ve Nihat Doğan'ın Demet Akalın'a yanıtı...

Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olunca olaylar çığrından çıktı!

ile 'ın bu sezon yayınlanan '' programı geçtiğimiz cuma günü final yaptı.

Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olunca olaylar çığrından çıktı!

Kanalın yeni sezon için ile anlaştığı haberlerinin ardından 'ın Seda Sayan'ı takipten çıkıp engellediği ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olunca olaylar çığrından çıktı!

hakkında sosyal medyada ' ile 'ı işinden etti' yorumları sonrası oldukça sinirlenmiş ve "Ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım" dediği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olunca olaylar çığrından çıktı!

ile 'ın arasındaki polemiğe , ve da katılınca tartışma iyice alevlendi.

Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olunca olaylar çığrından çıktı!

İşte 'ı yalancılıkla suçlayan ve 'nun paylaşımları ve 'ın 'a yanıtı...

SON DAKİKA