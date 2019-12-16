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  • Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

ile ekranlara dönen hayranlarını şaşırttı! Engin Akyürek meğer...

Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan fragmanları ile ilgi odağı oldu. ve 'ün başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça iddialı. Başrollerinde Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile Sancar'ın (Engin Akyürek) yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Çekimlerine Bodrum'da başlanan Sefirin Kızı'nın yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek bir süredir televizyona iş yapmamıştı. Hayranlarının özlemini Sefirin Kızı'ndaki Sancar karakteri ile dindirecek olan yakışıklı oyuncu Engin Akyürek sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu.Sefirin Kızı'nın ünlü oyuncusu Engin Akyürek hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de memleketi. Geçtiğimiz aylarda erkek kardeşini memleketlerinde yaptıkları bir düğünle evlendiren Engin Akyürek tüm masrafları üstlenmiş ve bu anlamlı hareketi hayranlarından tam not almıştı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:30
Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan fragmanları ile ilgi odağı oldu. ve 'ün başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça iddialı. Başrollerinde Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile Sancar'ın (Engin Akyürek) yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Çekimlerine Bodrum'da başlanan Sefirin Kızı'nın yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek bir süredir televizyona iş yapmamıştı. Hayranlarının özlemini Sefirin Kızı'ndaki Sancar karakteri ile dindirecek olan yakışıklı oyuncu Engin Akyürek sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu.Sefirin Kızı'nın ünlü oyuncusu Engin Akyürek hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de memleketi. Geçtiğimiz aylarda erkek kardeşini memleketlerinde yaptıkları bir düğünle evlendiren Engin Akyürek tüm masrafları üstlenmiş ve bu anlamlı hareketi hayranlarından tam not almıştı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

DEMET AKALIN KOCAELİ GÖLCÜKLÜ

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Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...
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Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

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Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...
Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

KENAN İMİRZALIOĞLU ANKARA'NIN BALA İLÇESİNDEN

Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...
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