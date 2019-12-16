Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek hayranlarını şaşırttı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek meğer...

Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan Sefirin Kızı fragmanları ile ilgi odağı oldu. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça iddialı. Başrollerinde Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile Sancar'ın (Engin Akyürek) yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Çekimlerine Bodrum'da başlanan Sefirin Kızı'nın yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek bir süredir televizyona iş yapmamıştı. Hayranlarının özlemini Sefirin Kızı'ndaki Sancar karakteri ile dindirecek olan yakışıklı oyuncu Engin Akyürek sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu.Sefirin Kızı'nın ünlü oyuncusu Engin Akyürek hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de memleketi. Geçtiğimiz aylarda erkek kardeşini memleketlerinde yaptıkları bir düğünle evlendiren Engin Akyürek tüm masrafları üstlenmiş ve bu anlamlı hareketi hayranlarından tam not almıştı. İşte Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...