Sefirin Kızı Nare ile sosyal medya Neslihan Atagül'ü konuştu... İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı yeni dizi Sefirin Kızı 1. bölümü ile dün akşam izleyicisiyle buluştu. Deneyimli oyuncular Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün de aralarında bulunduğu oyuncu kadrosu dikkat çeken Sefirin Kızı sosyal medyada merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan da destek geldi. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Sefirin Kızı'nı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, sette eşini ziyarete gittiği bir fotoğraf paylaştı. Kadir Doğulu, fotoğrafa "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare'yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum. notunu düştü. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Neslihan Atagül doğal haline de oldukça güveniyor. Sosyal medya hesabından sık sık makyajsız halini paylaşan Neslihan Atagül'e beğeni ve yorum yağıyor. İşte Sefirin Kızı Nare yani Neslhan Atagül'ün makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...