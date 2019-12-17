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  • Sefirin Kızı Nare ile sosyal medya Neslihan Atagül'ü konuştu... İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

ile 'ü konuştu... İşte Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

ve 'ün başrollerini paylaştığı yeni dizi 1. bölümü ile dün akşam izleyicisiyle buluştu. Deneyimli oyuncular Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün de aralarında bulunduğu oyuncu kadrosu dikkat çeken Sefirin Kızı sosyal medyada merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e eşi 'dan da destek geldi. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Sefirin Kızı'nı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, sette eşini ziyarete gittiği bir fotoğraf paylaştı. Kadir Doğulu, fotoğrafa "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare'yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum. notunu düştü. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Neslihan Atagül doğal haline de oldukça güveniyor. hesabından sık sık makyajsız halini paylaşan Neslihan Atagül'e beğeni ve yorum yağıyor. İşte yani ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:00
Sefirin Kızı Nare ile sosyal medya Neslihan Atagül'ü konuştu... İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

ve 'ün başrollerini paylaştığı yeni dizi 1. bölümü ile dün akşam izleyicisiyle buluştu. Deneyimli oyuncular Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün de aralarında bulunduğu oyuncu kadrosu dikkat çeken Sefirin Kızı sosyal medyada merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e eşi 'dan da destek geldi. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Sefirin Kızı'nı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, sette eşini ziyarete gittiği bir fotoğraf paylaştı. Kadir Doğulu, fotoğrafa "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare'yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum. notunu düştü. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Neslihan Atagül doğal haline de oldukça güveniyor. hesabından sık sık makyajsız halini paylaşan Neslihan Atagül'e beğeni ve yorum yağıyor. İşte yani ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı Nare ile sosyal medya Neslihan Atagül'ü konuştu... İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

HADİSE

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Sefirin Kızı Nare ile sosyal medya Neslihan Atagül'ü konuştu... İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...
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Sefirin Kızı Nare ile sosyal medya Neslihan Atagül'ü konuştu... İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

SEREN SERENGİL

Sefirin Kızı Nare ile sosyal medya Neslihan Atagül'ü konuştu... İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...
Sefirin Kızı Nare ile sosyal medya Neslihan Atagül'ü konuştu... İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Sefirin Kızı Nare ile sosyal medya Neslihan Atagül'ü konuştu... İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...
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