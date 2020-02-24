Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...

Sefirin Kızı 10. bölüm ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. Sefirin Kızı 10. bölümü Sancar'ın Nare'ye söylediği 'Sen mi bana kıydın ben mi sana kıydım?' sözleriyle yine çok konuşulacak. Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur. Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar'ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın'ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar'la anlaşmak üzeredir.