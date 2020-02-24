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  • Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...

'nın gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...

10. bölüm ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. 'ın 'ye söylediği 'Sen mi bana kıydın ben mi sana kıydım?' sözleriyle yine çok konuşulacak. Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur. Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar'ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın'ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar'la anlaşmak üzeredir. Nare'nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye 'in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir. Komplekslerinin altında ezilen Yahya'nın Halisefe'yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar'ı köşeye sıkıştırır. Sancar'ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için yapacaktır. olarak yıldızı parlayan genç oyuncu son zamanların dikkat çeken isimlerinden. Dizideki şen şakrak halleri samimi tavırlarıyla izleyicinin beğenisini toplayan Elvan gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. 'in on parmağında on marifet var. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümünden mezunu. dahil olmadan önce karakterini canlandıran Hivda Zizan Alp'i sosyal medyadan takip edenler oldukça şaşırıyor. paylaşımlarına beğeni yağan Hivda Zizan Alp'in en çok yaşı merak ediliyor. İşte Sefirin Kızı'nın Elvan'ı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 10:49
Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...

10. bölüm ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. 'ın 'ye söylediği 'Sen mi bana kıydın ben mi sana kıydım?' sözleriyle yine çok konuşulacak. Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur. Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar'ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın'ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar'la anlaşmak üzeredir.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...

'nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye 'in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir. Komplekslerinin altında ezilen Yahya'nın Halisefe'yi kurtarmak için attığı adımlar en çok 'ı köşeye sıkıştırır. Sancar'ın, annesiyle arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için yapacaktır.

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Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...

'nın 'ı olarak yıldızı parlayan genç oyuncu son zamanların dikkat çeken isimlerinden. Dizideki şen şakrak halleri samimi tavırlarıyla izleyicinin beğenisini toplayan Elvan gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet var. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümünden mezunu. dahil olmadan önce karakterini canlandıran Hivda Zizan Alp'i sosyal medyadan takip edenler oldukça şaşırıyor. paylaşımlarına beğeni yağan Hivda Zizan Alp'in en çok yaşı merak ediliyor. İşte 'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...

DUYGU YETİŞ

1984 doğumlu

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...
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Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...
Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte bambaşka biri çıktı! Hivda Zizan Alp'in yıldızı Sefirin Kızı ile parladı ama...
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