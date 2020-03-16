Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Sefirin Kızı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...

Sefirin Kızı 13. bölüm yine izleyiciyi ekranlara kilitleyecek bir bölüm ile geliyor. Sefirin Kızı 13. bölüm sevenleri tarafından iple çekiliyor. Sefirin Kızı 13. bölüm fragmanları sosyal medyada oldukça ses getirdi. Sefirin Kızı'nın Elvan'ı olarak yıldızı parlayan genç oyuncu Hivda Zizan Alp son zamanların dikkat çeken isimlerinden. Dizideki şen şakrak halleri samimi tavırlarıyla izleyicinin beğenisini toplayan Elvan gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet var. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümünden mezunu. Sefirin Kızı'nın oyuncu kadrosuna dahil olmadan önce Fİ dizisindeki Ada karakterini canlandıran Hivda Zizan Alp'i sosyal medyadan takip edenler oldukça şaşırıyor. Instagram paylaşımlarına beğeni yağan Hivda Zizan Alp'in en çok yaşı merak ediliyor. İşte Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...