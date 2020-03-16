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Haberler Galeri Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Sefirin Kızı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...

'nın Elvan'ı gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...

13. bölüm yine izleyiciyi ekranlara kilitleyecek bir bölüm ile geliyor. Sefirin Kızı 13. bölüm sevenleri tarafından iple çekiliyor. sosyal medyada oldukça ses getirdi. olarak yıldızı parlayan genç oyuncu son zamanların dikkat çeken isimlerinden. Dizideki şen şakrak halleri samimi tavırlarıyla izleyicinin beğenisini toplayan Elvan gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. 'in on parmağında on marifet var. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümünden mezunu. Sefirin Kızı'nın oyuncu kadrosuna dahil olmadan önce Fİ dizisindeki Ada karakterini canlandıran Hivda Zizan Alp'i sosyal medyadan takip edenler oldukça şaşırıyor. paylaşımlarına beğeni yağan Hivda Zizan Alp'in en çok yaşı merak ediliyor. İşte Sefirin Kızı'nın Elvan'ı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 15:18
Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Sefirin Kızı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...

13. bölüm yine izleyiciyi ekranlara kilitleyecek bir bölüm ile geliyor. Sefirin Kızı 13. bölüm sevenleri tarafından iple çekiliyor. sosyal medyada oldukça ses getirdi. olarak yıldızı parlayan genç oyuncu son zamanların dikkat çeken isimlerinden. Dizideki şen şakrak halleri samimi tavırlarıyla izleyicinin beğenisini toplayan Elvan gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. 'in on parmağında on marifet var. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümünden mezunu. Sefirin Kızı'nın oyuncu kadrosuna dahil olmadan önce Fİ dizisindeki Ada karakterini canlandıran Hivda Zizan Alp'i sosyal medyadan takip edenler oldukça şaşırıyor. paylaşımlarına beğeni yağan Hivda Zizan Alp'in en çok yaşı merak ediliyor. İşte Sefirin Kızı'nın Elvan'ı ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Sefirin Kızı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

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Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Sefirin Kızı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...
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Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Sefirin Kızı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Sefirin Kızı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...
Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Sefirin Kızı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...

BENGÜ

2 Nisan 1979

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp gerçekte öyle biri çıktı ki ağızları açık bıraktı! Sefirin Kızı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in on parmağında on marifet...
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