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Haberler Galeri Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlendiği anlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İşte Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

'nın Gediz'i 'nun kızı Ada ile eğlendiği anlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İşte Sefirin Kızı oyuncusu ...

16. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde ve 'ün yer aldığı Sefirin Kızı 16. bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında. Sefirin Kızı oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken dizide Gediz karakterini canlandıran da adından sıkça söz ettiriyor. Sefirin Kızı'ndaki oyunculuğu ile izleyiciden tam not almayı başaran Uraz Kaygılaroğlu dizideki zıpır halleri ile gerçek hayattaki eğlenceli hallerini benzeten hayranları oyuncuya beğeni yağdırıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun özellikle kızı Ada ile olan paylaşımları çok seviliyor. Genç oyuncunun bir kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. 2014 yılında evlenen ve Uraz Kaygılaroğlu kızları Ada'yı 5 Aralık 2016'da kucaklarına almışlardı. Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 2019 Temmuz ayında boşanmıştı. İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i ile beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 09:31
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlendiği anlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İşte Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

16. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde ve 'ün yer aldığı Sefirin Kızı 16. bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında. Sefirin Kızı oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken dizide Gediz karakterini canlandıran da adından sıkça söz ettiriyor.

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlendiği anlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İşte Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

'ndaki oyunculuğu ile izleyiciden tam not almayı başaran dizideki zıpır halleri ile gerçek hayattaki eğlenceli hallerini benzeten hayranları oyuncuya beğeni yağdırıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun özellikle kızı Ada ile olan paylaşımları çok seviliyor.

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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlendiği anlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İşte Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

Genç oyuncunun bir kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. 2014 yılında evlenen ve kızları Ada'yı 5 Aralık 2016'da kucaklarına almışlardı. Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 2019 Temmuz ayında boşanmıştı. İşte 'nın Gediz'i ile beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlendiği anlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İşte Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlendiği anlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İşte Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...
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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlendiği anlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İşte Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlendiği anlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İşte Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...
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