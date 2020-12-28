Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül Doğada olmak doğamda var.. paylaşımıyla beğeni topladıl! İşte Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün en doğal halleri...

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül kendini doğaya vurdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Neslihan Atagül doğal haline de oldukça güveniyor. Sosyal medya hesabından sık sık makyajsız halini paylaşan Neslihan Atagül'e beğeni ve yorum yağıyor. Son olarak yaptığı paylaşıma "Doğada olmak doğamda var.. " notunu düşen Neslihan Atagül ilgi odağı oldu. İşte Sefirin Kızı Nare yani Neslhan Atagül'ün makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...
Giriş Tarihi: 28.12.2020
14:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
14:44
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