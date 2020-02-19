Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül sosyal medyanın dilinde! Sefirin Kızı'nın güzel oyuncusu Neslihan Atagül'ü bir de makyajsız görün...

Sefirin Kızı 10. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kısa sürede adından söz ettiren Sefirin Kızı dizisinin başrollarınde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül yer alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sefirin Kızı 10. bölüm neler yaşanacak sosyal medyada merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de herkesin ilgi odağı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 8.7 milyon kişi takip ediyor. Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül Instagram hesabınddaki paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Doğal güzelliğine oldukça güvenen başarılı oyuncu sosyal medya hesabından sık sık makyajsız halini de paylaşıyor. Neslihan Atagül'den yine bir makyajsız fotoğraf geldi ama bu öncekilerden biraz farklı. İşte son yaptığı paylaşımla Neslhan Atagül'ün makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...