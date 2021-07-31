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Haberler Galeri Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner tüm dikkatleri üzerine çekti! Seksenler dizisinin aşıkları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy tatilde ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 31.07.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 11:17

Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner tüm dikkatleri üzerine çekti! Seksenler dizisinin aşıkları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy tatilde ilgi odağı oldu!

Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Seksenler dizisinde tanışıp evlenen oyuncular Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü çifte aynı dizideki rol arkadaşları Burcu ve Efe Altındeprem, kızları Zeyno ile eşlik etti. Seksenler'in aşıkları oyuncular Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un evli olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. Pandemide evde vakit geçiren ve birbirinden eğlenceli videoları takipçileriyle paylaşan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çifti büyük beğeni toplamıştı. İşte Seksenler dizisi ile aşkı bulan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çiftinin eğlenceli tatili…

Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner tüm dikkatleri üzerine çekti! Seksenler dizisinin aşıkları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy tatilde ilgi odağı oldu!

'Seksenler' dizisinde beraber rol alan oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü çifte aynı dizideki rol arkadaşları Burcu ve Efe Altındeprem, kızları Zeyno ile eşlik etti.

Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner tüm dikkatleri üzerine çekti! Seksenler dizisinin aşıkları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy tatilde ilgi odağı oldu!

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, aynı dizideki rol arkadaşları Burcu ve Efe Altındeprem kızları Zeyno ile Bodrum'da tatil yapıyor.

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Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner tüm dikkatleri üzerine çekti! Seksenler dizisinin aşıkları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy tatilde ilgi odağı oldu!

Denizde Zeyno ile oynayan ünlü oyuncuların eğlenceli anları objektiflere böyle takıldı. Denizden çıkarken habercileri fark eden Ceyhun Fersoy-Begüm Öner çifti, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner tüm dikkatleri üzerine çekti! Seksenler dizisinin aşıkları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy tatilde ilgi odağı oldu!

Milliyet'in haberine göre; Ceyhun Fersoy, "Bizim tatilimiz biraz koşturma gibi oldu. Ama Bodrum havası almak bile bir başka güzel geldi. İstanbul'da sosyal olamıyoruz ya. Bizde burada mesafeli sosyal olduk. Bugün de tatilin son günü" diyerek tatilin bittiğini söyledi.

Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner tüm dikkatleri üzerine çekti! Seksenler dizisinin aşıkları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy tatilde ilgi odağı oldu!

Seksenler dizisindeki rol arkadaşları usta oyuncu Rasim Öztekin'ini de anmadan geçemeyen Begüm Öner, "8 Mart'ta vefat etti. Bir de çok hazırlamıştı kendini 13 bölümlük yaz bölümlerine. Ses kaydı da atmıştı. 'Aşılarımı oldum, geri döneceğim' diye. Bölümlerimizde onu anmadan geçmiyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

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