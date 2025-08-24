Sektörün karanlık yüzü ortaya çıktı! Bu bir vicdan meselesi

Mesele şu: Sektörün büyük kısmı bu hikayeleri zaten biliyordu!

"O iş öyle dönüyor" diyerek görmezden geldiler. Profesyonellik kılıfıyla sınır ihlallerini meşrulaştırdılar.

Bugün dergiler açıklama yapıyor, "Bu kişilerle çalışmayacağız" diyorlar. Çok güzel.

Ama bu açıklamalar yıllarca neden yapılmadı? Çünkü herkes biliyordu, fakat susmak kolaydı. Artık kimse "Bilmiyorduk" diyemez. Sektörün en parlak ışıklarının ardında çürümüş bir karanlık vardı ve bu karanlık ortaya saçıldı.

Tacizi meşrulaştıran, görmezden gelen, üstünü örten kim varsa bu düzende pay sahibidir.

Tek tek okudum tüm ifşaları. Anladım ki bazılarına çok basit bir şeyi hatırlatmak gerekiyor: Bir kadın izin vermeden onun bedenine dokunamazsınız! Nokta!