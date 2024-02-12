Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan’la birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı!

Giriş Tarihi: 12.02.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
18:51
Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in ismi zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Selami Şahin gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin'in ismi bir dönem İrem Derici'yle anıldı. Ünlü şarkıcı Lider Şahin, üç yıldır manken Ecem Çırpan'la birliktelik yaşıyor. Bugün birlikteliklerinin üçüncü yılını kutlayan ünlü çift, duygu dolu paylaşımda bulundu. Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan'la fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına ise, 'sonsuz dek suç ortağım' notunu ekledi. Bu not sonrası takipçilerin akıllarında 'ünlü çift evleniyor mu?' sorusu geldi. İşte Lider Şahin ve Ecem Çırpan'ın o paylaşımları!