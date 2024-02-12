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Haberler Galeri Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan’la birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 18:51

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan’la birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı!

Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in ismi zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Selami Şahin gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin'in ismi bir dönem İrem Derici'yle anıldı. Ünlü şarkıcı Lider Şahin, üç yıldır manken Ecem Çırpan'la birliktelik yaşıyor. Bugün birlikteliklerinin üçüncü yılını kutlayan ünlü çift, duygu dolu paylaşımda bulundu. Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan'la fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına ise, 'sonsuz dek suç ortağım' notunu ekledi. Bu not sonrası takipçilerin akıllarında 'ünlü çift evleniyor mu?' sorusu geldi. İşte Lider Şahin ve Ecem Çırpan'ın o paylaşımları!

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan’la birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı!

Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in kendisi gibi şarkıcı oğlu Lider Şahin, magazin gündeminde zaman zaman yer alıyor.

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan’la birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı!

İREM DERİCİ İLE YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEMDEYDİ!

Bir dönem İrem Derici ile birlikte olan Lider Şahin'in ayrılık sonrası ikili arasında yaşananlar magazinde yer almıştı.

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Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan’la birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı!

YENİ İLİŞKİYE YELKEN AÇTI

Lider Şahin, yaşananlardan sonra yepyeni bir ilişkiye yelken açtı.

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan’la birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı!

DOLUDİZGİN AŞK

Şarkıcı, üç yıldır manken Ecem Çırpan'la doludizgin aşk yaşıyor.

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan’la birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı!

BİRLİKTELİKLERİNİN 3'ÜNCÜ YILI

Ünlü çift, şimdilerde birlikteliklerinin üçüncü yılını kutluyor.

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