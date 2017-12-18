Selda Bağcan’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ BATI'YI ETKİLİYOR
Müziğiniz, besteleriniz sadece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Müziğinizin uluslararası alanda bu kadar ilgi görmesini neye bağlıyorsunuz?
Öncelikle sesime, sesimdeki o çılgın varyasyonlara bağlıyorum. Bunun yanı sıra, bu toprakların türkülerine... Türkülerimiz çok özel. Batı müziğinden türkülere geçiş yapan biri olarak ortaya farklı bir sentez çıkardım. Yorumumun ilgi görmesi bu sentezden kaynaklanıyor. Bir de dünyada artık etnik müzik rüzgarı var. Amerika ve Avrupa, kendi kültürlerini tükettikleri için başka kültürlere yöneldiler. Bizim kültürel değerlerimizden de etkileniyorlar. Sadece türkülerimize de yönelmediler. Örneğin, dünyaca ünlü markalar şalvarımızı, geleneksel kıyafetlerimizin motiflerini kendi koleksiyonlarında kullanıyor. Kültürel zenginliklerimiz onları çok etkiliyor. Batı, yaratıcılıklarının da sonuna geldiği için, gözünü farklı kültürlerin değerlerine çevirdi.