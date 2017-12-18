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’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!

Protest müziğin efsane sesi ; ABD'nin, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasının ardından Türkiye'nin aldığı tavrı değerlendirdi: Türkiye, Kudüs konusunda çok doğru bir politika izliyor. Amerika'nın, Kudüs'ü başkent ilan etmesine en güçlü karşı koyan ve en gür ses çıkaran ülkeyiz. Sanatçı olarak, zulme uğrayan Filistin halkı için Doğu Kudüs'te konser vermek isterim.

Giriş Tarihi: 18.12.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 09:50
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’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!
Selda Bağcan’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!

Kudüs konusunda Türkiye'nin politikası çok doğru

Röportaj: TUBA KALÇIK

Sosyalist ve protest kimliğiyle bilinen , Kudüs konusunda ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Amerika'nın Kudüs'ü başkent ilan etmesine en güçlü karşı koyan ve en gür ses çıkaran ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bağcan, Arap dünyasının Filistin davasını önemsemediğini belirtti. Bağcan, 15 Temmuz'a yönelik de önemli açıklamalarda bulundu...

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’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!
Selda Bağcan’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!

Müziğe profesyonel olarak fizik mühendisliği bölümünde okurken başlamışsınız. Eğitimini aldığınız mesleği yapmak yerine müzisyen olmayı tercih etmenizde ne etkili oldu?

Ailemden gelen büyük bir müzik tutkusu vardı içimde. Başta babam olmak üzere ailemde birçok kişi enstrüman çalıyordu. Genetik bir durum var yani. Müziğin içinde büyüdüm. Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylüyordum. 15 yaşındayken orkestrayla sahneye çıkıyordum. Bana 'Küçük Selda' derlerdi. O zamanlar Batı müziği söylerdim. Bizim ailede herkes ya doktor ya da mühendis olduğu için ben de mühendislik okumaya karar verdim. Çok da başarılı bir öğrenciydim, bu başarım üniversitede de devam etti. Bu süreçte aktif olarak müziğin içinde olamadım çünkü derslerime yoğunlaşmam gerekiyordu. Ama bu yıllarda bizim kuşağın da etkisiyle türküye merak sardım. Üniversite son sınıfta bana haksızlık yapıldı. Yüksek not almama rağmen inkılap tarihi imtihanı iptal edildi. Mezuniyet için de bu dersi vermem şarttı. Mezun olabilmek için bir daha o sınava girmedim. Daha sonra müziğe tekrar dönüş yaptım. Ankara'da doldurdum ilk 45'liğimi. Gitarla türkü söylemiştim. İstanbul'da görüştüğümüz birkaç plakçı çok umursamadı ama sonra Ankara'daki Sel Plak iki 45'lik için benimle sözleşme imzaladı. Bunlar da aynı gün çıktı ve 1 milyonun üstünde satarak rekor kırdı. Bu başarıdan sonra İstanbul'daki plakçılar kapıma dizildi.

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’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!
Selda Bağcan’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ BATI'YI ETKİLİYOR

Müziğiniz, besteleriniz sadece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Müziğinizin uluslararası alanda bu kadar ilgi görmesini neye bağlıyorsunuz?

Öncelikle sesime, sesimdeki o çılgın varyasyonlara bağlıyorum. Bunun yanı sıra, bu toprakların türkülerine... Türkülerimiz çok özel. Batı müziğinden türkülere geçiş yapan biri olarak ortaya farklı bir sentez çıkardım. Yorumumun ilgi görmesi bu sentezden kaynaklanıyor. Bir de dünyada artık etnik müzik rüzgarı var. Amerika ve Avrupa, kendi kültürlerini tükettikleri için başka kültürlere yöneldiler. Bizim kültürel değerlerimizden de etkileniyorlar. Sadece türkülerimize de yönelmediler. Örneğin, dünyaca ünlü markalar şalvarımızı, geleneksel kıyafetlerimizin motiflerini kendi koleksiyonlarında kullanıyor. Kültürel zenginliklerimiz onları çok etkiliyor. Batı, yaratıcılıklarının da sonuna geldiği için, gözünü farklı kültürlerin değerlerine çevirdi.

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’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!
Selda Bağcan’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!

TRT, MÜZİĞİMİZE SAHİP ÇIKIYOR

Kültürel ve tarihsel açıdan çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Günümüz müzik dünyası sizce Anadolu'nun bu mirasına yeterince sahip çıkıyor mu?

TRT hem halk müziğine, hem de Türk müziğine sahip çıkıyor; okul gibi bu açıdan. Bunun dışında diğer kanallar popülariteye, pop ve rock ağırlıklı müziklere ağırlık veriyor. Ben elimden geldiğince bu mirasa sahip çıkmaya çalışıyorum. Bugüne kadar çıkardığım 24 albümde 400'e yakın türkü söyledim. Anadolu'nun sesi olan türkülerimize 46 sene çok büyük emek vermiş bir sanatçıyım. Müzikte hep kendimle yarıştım. Hâlâ araştırıyorum, daha iyisini yapmak için çaba sarf ediyorum. Bana yarayacak her türlü müziği de dinliyorum.

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’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!
Selda Bağcan’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!

Gençliğinizden beri Filistin halkının haklarına sahip çıkan birisiniz. Amerika'nın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasını siz nasıl yorumluyorsunuz?

Trump bu kararı alır almaz, Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olması gerektiğini düşünmüştüm. İslam İşbirliği Teşkilatı da çok doğru ve yerinde bir karar vererek Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdı. Türkiye, Kudüs konusunda çok doğru bir politika izliyor. İsrail, kurulduğu 1947'den itibaren toprağını büyüttü. Bu süreçte Arap dünyası hiçbir şey yapmadı, sessiz kaldı. Arap dünyası yıllardır vurdumduymaz bir tavır içinde. Filistin davası aslında hiçbir dönem Arap dünyasının umurunda olmadı. Olsaydı zaten İsrail, Filistin halkına böyle bir zülüm yapamazdı. Amerika'nın Kudüs'ü başkent ilan etmesine en güçlü karşı koyan ve en gür ses çıkaran ülke Türkiye oldu. İsrail'e konser vermek için birçok kez gittim, orada iki ulusal televizyona çıktım ve radyo röportajları da yaptım. Hatta İsrail'de katıldığım bir radyo röportajında "Almanlar'ın size yaptığını, siz Filistin halkına yapmayın" dedim. Böyle deyince de radyo programında soğuk rüzgarlar esmişti. Aslında İsrail halkının çoğunluğu, devletin Filistin halkına yapılan zulmün farkında ve karşısında. Buna bizzat gözlerimle şahit oldum. Bir sanatçı olarak İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin halkı için Doğu Kudüs'e gidip konser vermek isterim.

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’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!
Selda Bağcan’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!

Trump seçildiği ilk günden itibaren ülkesinde ve dünya kamuoyunda çok tartışılan bir lider oldu. Onunla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Trump, çok hoyrat biri, aykırı bir lider; şirket yönetir gibi ülke yönetmeye kalkıyor. Hem kendi ülkesinin, hem de uluslararası sistemin istemediği biri. Bence bir daha seçilemez. Ülke olarak da Amerika'da çok hoyrat bir politika izliyor. Türkiye'ye yönelik de böyle bir tutum içinde. Bölgede Kürt devleti kurdurmak için her şeyi yapıyor. PYD'ye de destek veriyor. Barzani'ye de referandum için destek vermişti ama neyse ki sonradan caydı. Amerika zaten hep yanar döner bir tutum içindedir. darbe girişimi

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’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!
Selda Bağcan’dan 15 Temmuz ile ilgili önemli açıklamalar!

FETÖ KATLİAMIDIR

Birçok darbeyi yaşamış bir sanatçı olarak 15 Temmuz sizde nasıl bir iz bıraktı?

15 Temmuz'da yaşananlar karşısında şoke oldum ve çok üzüldüm. Üç darbeyi yaşamış biri olarak, o gece yaşananlar beni derinden sarstı. Halka silah sıkıldı. 250 insanımız öldü. 15 Temmuz'a darbe girişimi demek, bu vahşeti anlatmak için az kalır. Bana göre; 15 Temmuz, FETÖ katliamıdır. FETÖ, başarılı olsaydı, ülke olarak yanmıştık. Kendi halkına ateş açanlar yönetime geçseydi, ülkece uçurumdan aşağı yuvarlanırdık. FETÖ, yıllarca sinsice insanları uyutmuş, illüzyon yapmış, 50 yıldır kötü amaçları için insanları kullanmış, kandırmış. 15 Temmuz gecesi ülke olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ederek FETÖ'nün darbe girişimini başarısızlığa uğrattık. Her kesimden dinleyicisi olan ve ülkesini çok seven bir sanatçı olarak, kutuplaşmadan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Birlik içinde olmalıyız. Hem Türkiye'nin geleceği, hem de bölgede daha güçlü olmamız için birlik ve bütünlüğümüzü korumalıyız.

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