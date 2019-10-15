Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!

Atv'nin reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz'de 'Hazan' karakterine hayat veren genç oyuncu Gülper Özdemir'in estetiksiz olduğu iddia edilen fotoğrafı, sosyal medyada olay oldu. ünlü oyuncu Gülper Özdemir, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok hayranı Gülper Özdemir'i araştırmaya başladı bile diziye yeni bir soluk getiren Gülper Özdemir'in Son zamanlarda kadrosuna dahil olduğu Sen Anlat Karadeniz dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran Özdemir'in, estetiksiz olduğu iddia edilen bir fotoğrafı ortalığı karıştırdı ve başta Gülper Özdemir olmak İşte ünlülerin estetiksiz halleri...