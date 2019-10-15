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  • Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!

'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!

'nin reyting rekortmeni 'de 'Hazan' karakterine hayat veren genç oyuncu 'in estetiksiz olduğu iddia edilen fotoğrafı, sosyal medyada olay oldu. ünlü oyuncu Gülper Özdemir, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok hayranı Gülper Özdemir'i araştırmaya başladı bile diziye yeni bir soluk getiren Gülper Özdemir'in Son zamanlarda kadrosuna dahil olduğu dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran Özdemir'in, estetiksiz olduğu iddia edilen bir fotoğrafı ortalığı karıştırdı ve başta Gülper Özdemir olmak İşte ...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 23:30
Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!
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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!

ZARA

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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!

ZARA

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!

EBRU YAŞAR

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!

EBRU YAŞAR

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!

TÜRKAN ŞORAY

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti!

TÜRKAN ŞORAY

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