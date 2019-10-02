Sen Anlat Karadeniz'in Hazan’ı şaşırttı! Gülper Özdemir’in bu hali çok başka!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz her bölümü ile konuşulmaya devam ediyor. Henüz ilk bölümlerdeyken yurt dışından büyük talep gören ve en erken ihraç edilen dizilerden biri olan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile izleyenleri televizyon ekranlarına kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam yayınlanacak 58. bölümü yine heyecan dolu. Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır. Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı dizide olduğu kadar gerçek hayatta da dikkatleri üzerine çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir 18 Kasım 1990 yılında Frankfurt'da dünyaya geldi. Eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamlayan güzel oyuncu Gülper Özdemir aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulunu bitirdi. Gülper Özdemir, şimdilerde atv ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Sen Anlat Karadeniz'de Hazan karakterine hayat veriyor. Gülper Özdemir hem başarılı oyunculuğu ile hem de güzelliğiyle takipçilerinin büyük beğenisini alıyor. Takipçileri Gülper Özdemir'in özellikle makyajsız fotoğraflarını çok beğeniyor. Doğal güzelliğinin olduğunu ifade eden takipçileri yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağdırıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…