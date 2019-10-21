Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu itiraf etti! İrem Helvacıoğlu'nun öyle bir takıntısı var ki...

Makyaj konularının konuşulduğu programda bahsettiği İrem Helvacıoğlu'nun bu takınsı hayranlarını oldukça şaşırttı. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, günlük yaşamında kaş takıntısının olduğunu açıkladı. Kaşlarının istediği şekilde olmaması durumunda kendini kötü hissettiğini, bulunduğu ortama adapte olamadığını ve herkesin sanki kaşlarına bakıyormuş gibi hissettiğini anlatan İrem Helvacıoğlu, kaşlarının kendisi için ciddi bir takıntı halini aldığına değindi. Doğal güzelliğine oldukça güvenen İrem Helvacıoğlu sosyal medyasından sıfır makyaj halini paylaşınca övgü dolu yorumlar geldi. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...