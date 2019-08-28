Sen Anlat Karadeniz'in yıldızından olay poz! İrem Helvacıoğlu bu kez nefes kesti!

ATV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu tatil pozuyla sosyal medyayı salladı. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu hem güzelliği hem başarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü yıldız İrem Helvacıoğlu makyajsız ve doğal haliyle adeta büyülüyor. Ünlülerin tatil pozları ve makyajsız halleri her dönem popüler olmaya devam ediyor. En son paylaştığı tatil pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşen İrem Helvacıoğlu binlerce beğeni aldı. Televizyon ekranlarının yeşil iri gözleriyle kendine hayran bırakan ünlüsü İrem Helvacıoğlu 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralı'dır. Uzun yıllar Almanya'da kalmıştır. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i başta olmak üzere ünlülerin tatil pozları…