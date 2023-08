"BENİM, OĞLUN UMUT' KELİMELERİNİ DUYUNCA GÖZLERİNİ AÇTI"

Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal'ın oğlu Umut Önal da "Bizim yaşarken sıra dışı bir ilişkimiz vardı. 6 gün boyunca yoğun bakımda hastanede kaldı, böyle bir süreç yaşadık. Beni şu aşamada en çok mutlu eden konu; son gün hariç ben beş gün de her gün yanına gelebildim. Her gün doktorundan bilgi aldıktan sonra yarım saat kadar onu öpebildim, sevebildim. Daha önemlisi oğlum ve Umut kelimeleri onun için çok kutsal iki kelimeydi. Çok yakın bir ilişkimiz vardı. 10 dakika boyunca 'Benim oğlun Umut' kelimelerini duyunca gözünü açtı. Ellerimi sıktı. Beş gün boyunca bunun yaşanması bana en çok huzur veren olay oldu. Bol bol veda etme fırsatı buldum. Yaşadığımız sürece çok yakındık, ayrılırken de yakın bir şekilde yavaş yavaş veda ederek, bolca zaman sahibi olarak istediğim her şeyi fazla fazla, döne döne paylaşma fırsatı verdi Allah bana. Elimi sıkması gözünü açması gibi ondan çok net cevaplar aldım. Bunun için şükürle doluyum" diye konuştu.