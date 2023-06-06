Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!

1985 yapımı Şendul Şaban filmi işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu. Yeşilçam'ın kahkahaya boğan yapımlarından olan Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız öyle biri çıktı ki ağızlar açık kaldı.