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Haberler Galeri Şendul Şaban'ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 06:27

Şendul Şaban'ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!

Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerden olan Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Kemal Sunal'ın 1985 yapımı filmi Şendul Şaban işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu. Bu filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli ve Halit Akçatepe gibi oyuncular da eşlik ediyordu. Şendul Şaban'ın yönetmen koltuğunda ise sinemanın efsanesi Kartal Tibet vardı.Yeşilçam'a damga vuran Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız öyle biri çıktı ki ağızlar açık kaldı. Şimdiler kendisi de oyuncu olan Şendul Şaban'ın minik yıldızı bakın kimin kızıymış... İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!

1985 yapımı Şendul Şaban filmi işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu. Yeşilçam'ın kahkahaya boğan yapımlarından olan Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız öyle biri çıktı ki ağızlar açık kaldı.

Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!

Bakın Şendul Şaban'ın minik yıldızı kim?

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Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!

Bu filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli ve Halit Akçatepe gibi oyuncular da eşlik ediyordu. Şendul Şaban'ın yönetmen koltuğunda ise sinemanın efsanesi Kartal Tibet vardı.

Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!

Gösterime girdiği dönemden bugüne büyük beğeni toplayan filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor.

Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!

Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'dan başkası değil.

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