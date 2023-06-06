Şendul Şaban’ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!

Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerden olan Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Kemal Sunal'ın 1985 yapımı filmi Şendul Şaban işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu. Bu filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli ve Halit Akçatepe gibi oyuncular da eşlik ediyordu. Şendul Şaban'ın yönetmen koltuğunda ise sinemanın efsanesi Kartal Tibet vardı.Yeşilçam'a damga vuran Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız öyle biri çıktı ki ağızlar açık kaldı. Şimdiler kendisi de oyuncu olan Şendul Şaban'ın minik yıldızı bakın kimin kızıymış... İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...