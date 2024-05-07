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Haberler Galeri Seray Sever 49 yaşında anneliği tatmıştı! Seray Sever’den kızlarıyla sevgi dolu paylaşım: Aşkın en saf hali!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 18:25

Seray Sever 49 yaşında anneliği tatmıştı! Seray Sever’den kızlarıyla sevgi dolu paylaşım: Aşkın en saf hali!

Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, film setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında evlendi. Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutlu evliliklerini ikiz kızları Sofia ve Alya ile taçlandırdı. Seray Sever, geçtiğimiz haftalarda ikiz kızlarının ikinci yaş gününe özel bir kutlama yaptı. Bugün ise ünlü sunucu, kızlarıyla sevgi dolu bir paylaşımda bulundu. İşte Seray Sever'in kızlarıyla o sevimli paylaşımı!

Seray Sever 49 yaşında anneliği tatmıştı! Seray Sever’den kızlarıyla sevgi dolu paylaşım: Aşkın en saf hali!

2018 yılında 4 yıl birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile evlenen ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2022 yılının Nisan ayında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşadı.

Seray Sever 49 yaşında anneliği tatmıştı! Seray Sever’den kızlarıyla sevgi dolu paylaşım: Aşkın en saf hali!

KIZLARI İKİ YAŞINA BASTI

Seray Sever ile Eray Sünbül çiftinin, ikiz kızları Sofia ve Alya 2 yaşına bastı.

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Seray Sever 49 yaşında anneliği tatmıştı! Seray Sever’den kızlarıyla sevgi dolu paylaşım: Aşkın en saf hali!

ÖZEL KUTLAMA!

Geçtiğimiz haftalarda Sever, kızları için özel bir doğum günü kutlaması yaptı.

Seray Sever 49 yaşında anneliği tatmıştı! Seray Sever’den kızlarıyla sevgi dolu paylaşım: Aşkın en saf hali!

YEPYENİ PAYLAŞIM!

Kızları iki yaşına basan Sever, bugün yepyeni bir paylaşımda bulundu.

Seray Sever 49 yaşında anneliği tatmıştı! Seray Sever’den kızlarıyla sevgi dolu paylaşım: Aşkın en saf hali!

İŞTE O PAYLAŞIM: AŞKIN EN SAF HALİ!

Kızlarıyla oyunlar oynayan ünlü sunucunun sosyal medyadaki sevimli paylaşımına beğeni yağdı. Sever paylaşımının altına, "Aşkın en saf hali" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

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