Giriş Tarihi: 07.05.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
18:25
Seray Sever 49 yaşında anneliği tatmıştı! Seray Sever’den kızlarıyla sevgi dolu paylaşım: Aşkın en saf hali!
Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, film setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında evlendi. Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutlu evliliklerini ikiz kızları Sofia ve Alya ile taçlandırdı. Seray Sever, geçtiğimiz haftalarda ikiz kızlarının ikinci yaş gününe özel bir kutlama yaptı. Bugün ise ünlü sunucu, kızlarıyla sevgi dolu bir paylaşımda bulundu. İşte Seray Sever'in kızlarıyla o sevimli paylaşımı!