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Haberler Galeri Seray Sever ikizlerine "Alya" ile "Sofia" ismlerini verdi! Sosyal medya Engin Ardıç'ın yorumunu konuştu: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa...
Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:18

Seray Sever ikizlerine "Alya" ile "Sofia" ismlerini verdi! Sosyal medya Engin Ardıç'ın yorumunu konuştu: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa...

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı müjdesi ile bozmuştu. Seray Sever kısa bir süre önce anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ikizlerine Sofia ve Alya adını verdi. Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in ikizlerine verdiği isim sosyal medyada da oldukça konuşulurken SABAH yazarı Engin Ardıç konuyu köşesinde değerlendirdi. İşte Engin Ardıç'ın 'Seray'ın derdi beni gerdi' başlıklı yazısı...

ENGİN ARDIÇ
Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini verdi! Sosyal medya Engin Ardıç’ın yorumunu konuştu: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa...

Madem magazin, hem de lumpen magazini hayatımızın her yerine sıvandı, biz de bugün magazin yapalım bari. Daha çok ilgi çeker.

Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini verdi! Sosyal medya Engin Ardıç’ın yorumunu konuştu: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa...

Seray Sever diye bir hanım var, biliyorsunuz.

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Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini verdi! Sosyal medya Engin Ardıç’ın yorumunu konuştu: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa...

Eh, hep Serenay ya da Şeyma olacak değil ya... Eskiden bir de Rita Fink vardı, magazin basını onu çok sevmişti, uzun süredir sesi duyulmuyor...

Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini verdi! Sosyal medya Engin Ardıç’ın yorumunu konuştu: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa...

Seray Hanım'ın "neci" olduğunu ben bilmiyorum, sunucu mudur, oyuncu mudur, şarkıcı mıdır, manken midir, bunların hepsi midir, yalnızca ünlü müdür, izleyemedim.

Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini verdi! Sosyal medya Engin Ardıç’ın yorumunu konuştu: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa...

Hem de bizim okuldanmış, Boğaziçi'nden. Şimdi Google'a baktım da öğrendim.

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