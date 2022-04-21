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Haberler Galeri Seray Sever ikizlerine "Alya" ile "Sofia" ismlerini vermişti... Engin Ardıç: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa özür dilerim ama...
Giriş Tarihi: 21.04.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 08:57

Seray Sever ikizlerine "Alya" ile "Sofia" ismlerini vermişti... Engin Ardıç: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa özür dilerim ama...

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı müjdesi ile bozmuştu. Seray Sever kısa bir süre önce anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ikizlerine Sofia ve Alya adını verdi. Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in ikizlerine verdiği isim sosyal medyada da oldukça konuşulurken SABAH yazarı Engin Ardıç konuyu köşesinde değerlendirdi. İşte Engin Ardıç'ın 'Seray'ın derdi beni gerdi' başlıklı yazısı...

ENGİN ARDIÇ
Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini vermişti... Engin Ardıç: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa özür dilerim ama...

Madem magazin, hem de lumpen magazini hayatımızın her yerine sıvandı, biz de bugün magazin yapalım bari. Daha çok ilgi çeker.

Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini vermişti... Engin Ardıç: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa özür dilerim ama...

Seray Sever diye bir hanım var, biliyorsunuz.

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Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini vermişti... Engin Ardıç: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa özür dilerim ama...

Eh, hep Serenay ya da Şeyma olacak değil ya... Eskiden bir de Rita Fink vardı, magazin basını onu çok sevmişti, uzun süredir sesi duyulmuyor...

Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini vermişti... Engin Ardıç: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa özür dilerim ama...

Seray Hanım'ın "neci" olduğunu ben bilmiyorum, sunucu mudur, oyuncu mudur, şarkıcı mıdır, manken midir, bunların hepsi midir, yalnızca ünlü müdür, izleyemedim.

Seray Sever ikizlerine Alya ile Sofia ismlerini vermişti... Engin Ardıç: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa özür dilerim ama...

Hem de bizim okuldanmış, Boğaziçi'nden. Şimdi Google'a baktım da öğrendim.

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