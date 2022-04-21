Giriş Tarihi: 21.04.2022 08:52
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
08:57
Seray Sever ikizlerine "Alya" ile "Sofia" ismlerini vermişti... Engin Ardıç: Eğer Hıristiyan dinine mensuplarsa özür dilerim ama...
49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı müjdesi ile bozmuştu. Seray Sever kısa bir süre önce anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ikizlerine Sofia ve Alya adını verdi. Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in ikizlerine verdiği isim sosyal medyada da oldukça konuşulurken SABAH yazarı Engin Ardıç konuyu köşesinde değerlendirdi. İşte Engin Ardıç'ın 'Seray'ın derdi beni gerdi' başlıklı yazısı...