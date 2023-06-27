Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seray Sever'den ikiz kızlarıyla eğlenceli havuz paylaşımı! Seray Sever'in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 27.06.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 12:37

Seray Sever'den ikiz kızlarıyla eğlenceli havuz paylaşımı! Seray Sever'in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, 'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde ikizlerinin 1.yaş gününü sosyal medya hesabından paylaşan Sever'den kızlarıyla yeni paylaşım geldi. Seray Sever, kızlarıyla havuzda eğlendikleri anları yayınaldı. Seray Sever'in ikizleriyle paylaşımı ilgi odağı oldu.

Seray Sever’den ikiz kızlarıyla eğlenceli havuz paylaşımı! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

2018 yılında 4 yıl birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile dünya evine giren ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2022 yılının Nisan ayında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşadı. Geçtiğimiz aylarda ikizlerinin 1.yaş gününü sosyal medya hesabından paylaşan Sever'den kızlarıyla yeni paylaşım geldi.

Seray Sever’den ikiz kızlarıyla eğlenceli havuz paylaşımı! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

Ünlü çift, mutlulu evlilikleriyle magazin camiasında parmakla gösterilen çiftler arasına girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seray Sever’den ikiz kızlarıyla eğlenceli havuz paylaşımı! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

GEÇTİĞİMİZ YIL KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR

Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı.

Seray Sever’den ikiz kızlarıyla eğlenceli havuz paylaşımı! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

Son olarak Seray Sever, minik kızları Alya ve Sofia ile yeni bir paylaşım yaptı.

Seray Sever’den ikiz kızlarıyla eğlenceli havuz paylaşımı! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

50 yaşındaki Sever'in ikiz kızlarının havuzda serinlediği eğlenceli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA