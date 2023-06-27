Giriş Tarihi: 27.06.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 12:37

Seray Sever'den ikiz kızlarıyla eğlenceli havuz paylaşımı! Seray Sever'in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, 'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde ikizlerinin 1.yaş gününü sosyal medya hesabından paylaşan Sever'den kızlarıyla yeni paylaşım geldi. Seray Sever, kızlarıyla havuzda eğlendikleri anları yayınaldı. Seray Sever'in ikizleriyle paylaşımı ilgi odağı oldu.