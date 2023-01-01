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Haberler Galeri Seray Sever'den yakışıklı eşi ve ikizleriyle yeni yıl pozu! Seray Sever'in ikizleri Alya ve Sofia babalarının kopyası!
Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 12:13

Seray Sever'den yakışıklı eşi ve ikizleriyle yeni yıl pozu! Seray Sever'in ikizleri Alya ve Sofia babalarının kopyası!

Son olarak Doya Doya Moda programında izlediğimiz ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Dört yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, geçtiğimiz mayıs ayında ikiz kızları Alya ve Sofia kucağına almıştı. Doğumuna sayılı günler kala babasını kaybeden Seray Sever'in acısıyla mutluluğu birbirine karışmıştı. Zor günleri ailesine sarılarak atlatan Seray Sever geçen yıl babasının da olduğu kareler ile kutladığı yılbaşında bu kez eşi Eray Sünbül ve ikizleri ile poz verdi. Seray Sever'in ikizleri Alya ve Sofia babalarına çok benzetildi. İşte Seray Sever'in aile pozu...

Seray Sever’den yakışıklı eşi ve ikizleriyle yeni yıl pozu! Seray Sever’in ikizleri Alya ve Sofia babalarının kopyası!

2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun süre bebek hayali kuran Seray Sever, geçtiğimiz ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Seray Sever 49 yaşında anne olarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Seray Sever’den yakışıklı eşi ve ikizleriyle yeni yıl pozu! Seray Sever’in ikizleri Alya ve Sofia babalarının kopyası!

Son olarak Doya Doya Moda programında izlediğimiz ünlü sunucu ve oyuncu hamileliği sonrası ekranlara veda etmişti. Seray Sever şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor.

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Seray Sever’den yakışıklı eşi ve ikizleriyle yeni yıl pozu! Seray Sever’in ikizleri Alya ve Sofia babalarının kopyası!

Dört yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, ikiz kızlarına Alya ve Sofia adını vermişti.

Seray Sever’den yakışıklı eşi ve ikizleriyle yeni yıl pozu! Seray Sever’in ikizleri Alya ve Sofia babalarının kopyası!

Doğumuna sayılı günler kala babasını kaybeden Seray Sever'in acısıyla mutluluğu birbirine karışmıştı.

Seray Sever’den yakışıklı eşi ve ikizleriyle yeni yıl pozu! Seray Sever’in ikizleri Alya ve Sofia babalarının kopyası!

Zor günleri ailesine sarılarak atlatan Seray Sever geçen yıl babasının da olduğu kareler ile kutladığı yılbaşında bu kez eşi Eray Sünbül ve ikizleri ile poz verdi.

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