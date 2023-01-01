Seray Sever’den yakışıklı eşi ve ikizleriyle yeni yıl pozu! Seray Sever’in ikizleri Alya ve Sofia babalarının kopyası!

Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 12:13

Son olarak Doya Doya Moda programında izlediğimiz ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Dört yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, geçtiğimiz mayıs ayında ikiz kızları Alya ve Sofia kucağına almıştı. Doğumuna sayılı günler kala babasını kaybeden Seray Sever'in acısıyla mutluluğu birbirine karışmıştı. Zor günleri ailesine sarılarak atlatan Seray Sever geçen yıl babasının da olduğu kareler ile kutladığı yılbaşında bu kez eşi Eray Sünbül ve ikizleri ile poz verdi. Seray Sever'in ikizleri Alya ve Sofia babalarına çok benzetildi. İşte Seray Sever'in aile pozu...