Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya 2 yaşında! Seray Sever’den duygusal kutlama: Aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik...

Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
09:44
Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, film setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutlulu evliliklerini ikiz kızları Sofia ve Alya ile taçlandırmıştı. Kızları 2 yaşına basan Seray Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı. "Çok büyük aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik..." diyen Seray Sever evlilik yıl dönümlerinde doğan ikiz kızlarına "En güzel hediyelerim" diye seslendi. İşte 49 yaşında anneliği tadan Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya...