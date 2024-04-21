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Haberler Galeri Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya 2 yaşında! Seray Sever'den duygusal kutlama: Aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 09:44

Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya 2 yaşında! Seray Sever'den duygusal kutlama: Aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik...

Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, film setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutlulu evliliklerini ikiz kızları Sofia ve Alya ile taçlandırmıştı. Kızları 2 yaşına basan Seray Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı. "Çok büyük aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik..." diyen Seray Sever evlilik yıl dönümlerinde doğan ikiz kızlarına "En güzel hediyelerim" diye seslendi. İşte 49 yaşında anneliği tadan Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya...

Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya 2 yaşında! Seray Sever’den duygusal kutlama: Aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik...

2018 yılında 4 yıl birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile dünya evine giren ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2022 yılının Nisan ayında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşadı.

Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya 2 yaşında! Seray Sever’den duygusal kutlama: Aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik...

Seray Sever ile Eray Sünbül çiftinin, ikiz kızları Sofia ve Alya 2 yaşına bastı. Seray Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı.

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Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya 2 yaşında! Seray Sever’den duygusal kutlama: Aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik...

"Çok büyük aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik..." diyen Seray Sever evlilik yıl dönümlerinde doğan ikiz kızlarına "En güzel hediyelerim" diye seslendi.

Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya 2 yaşında! Seray Sever’den duygusal kutlama: Aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik...

İşte 49 yaşında anneliği tadan Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya...

Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya 2 yaşında! Seray Sever’den duygusal kutlama: Aşk, özveri, endişe yumağıymış annelik...

"Tam 2 sene önce bugün doğmuş aşklarım❤🧿

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