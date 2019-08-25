Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

Serdar Ortaç'ı dinlemeye giden Nesrin Ortaç, çiftin ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada çocuk olmadığı için çok üzülmediğini söyledi. Nesrin Ortaç, oğlu Serdar Ortaç'ı dinlemeye gitti. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Ortaç, oğlunun boşanmasında çocukları olmadığı için çok fazla üzülmediğini söyledi. Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanma haberinden sonra bir hayli üzüldüğünü söyleyen Nesrin Ortaç, "Tabii ki üzüntülüyüm ama oğluma destek olmalıyım. İkisi içinde hayırlısı olsun. Çocuk yok ama çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm. Chloe çok saygılı bir kızdı, ben hiçbir kötülüğünü görmedim. Ben özel hayatına pek karışmam, Serdar'ın beğendiği kız her zaman başımın tacıdır." Konserinde izleyicilerle sohbet eden Serdar Ortaç ise Chloe Lughnan için yanlış bir evlilik olduğunu ve annesini dinlemediği için çok pişman olduğunu söyledi.