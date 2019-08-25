Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

’tan bomba itiraf! ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandığı 'la yanlış evlilik yaptığını ve annesini dinlemediği için pişman olduğunu söyledi. Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliğinin bitmesiyle ilgili herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç'ı dinlemeye giden şarkıcı Arto Dalga'nın çektiği videoda yanında dansçı bir kız olan Ortaç, "Biraz geç oldu ama anladım ne varsa bizde var" dedi. Ortaç, sözlerine eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yaparak şöyle devam etti: "Geç oldu ama haklısınız. Annemde demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma" Serdar Ortaç sözlerinin arkasından Benim Gibi Olmayacak şarkısını söyledi. Ortaç'ın açıklamasının hemen ardından bu şarkıyı söylemesi akıllara önceki akşam yaptığı açıklamayı getirdi. Ortaç, muhabirlerinlerin "Chloe sizinle aynı sektörden başka biri ile aşk yaşarsa tepkiniz ne olur?" sorusuna "Yeni bir hayata başlamak isteyebilir. Dünyada tek boşanan çift biz değiliz" cevabını vermişti.

Giriş Tarihi: 25.08.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 16:43
Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

'ı dinlemeye giden , çiftin ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada çocuk olmadığı için çok üzülmediğini söyledi. Nesrin Ortaç, oğlu Serdar Ortaç'ı dinlemeye gitti. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Ortaç, oğlunun boşanmasında çocukları olmadığı için çok fazla üzülmediğini söyledi. Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanma haberinden sonra bir hayli üzüldüğünü söyleyen Nesrin Ortaç, "Tabii ki üzüntülüyüm ama oğluma destek olmalıyım. İkisi içinde hayırlısı olsun. Çocuk yok ama çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm. Chloe çok saygılı bir kızdı, ben hiçbir kötülüğünü görmedim. Ben özel hayatına pek karışmam, Serdar'ın beğendiği kız her zaman başımın tacıdır." Konserinde izleyicilerle sohbet eden Serdar Ortaç ise Chloe Lughnan için yanlış bir evlilik olduğunu ve annesini dinlemediği için çok pişman olduğunu söyledi.

Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

EMINA JAHOVIC

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

PELİN KARAHAN

Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

AMİNE GÜLŞE

Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi!

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

BİZE ULAŞIN