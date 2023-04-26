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Haberler Galeri Seren Serengil aldatıldığını söyleyerek ayrıldığı sevgilisi Mustafa Tohma'yı affetmişti! Mustafa Tohma intihara mı kalkıştı?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:36

Seren Serengil aldatıldığını söyleyerek ayrıldığı sevgilisi Mustafa Tohma'yı affetmişti! Mustafa Tohma intihara mı kalkıştı?

Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil ile 4 yıllık sevgilisi Mustafa Rahman Tohma cephesinden kötü haber gelmiş öyle ki Seren Serengil evli bir kadınla aldatıldığını sosyal medyadan duyurmuştu. Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş" sözlerini kullanan Seren Serengil, üzgün olduğunu dile getirmişti. Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun süredir aşk yaşadığı ve her fırsatta sevgisini dile getirdiği Mustafa Rahman Tohma ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Son olarak Seren Serengil ve Mustafa Tohma cephesinde bir sürpriz gelişme yaşanmış ikili Nişantaşı'nda beraber görüntülenmişti. Magazin kulisleri Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'yı intihara kalkıştığı için affettiği dedikoduları ile çalkalanırken 'intihar' iddialarına Mustafa Tohma'dan açıklama geldi.

Seren Serengil aldatıldığını söyleyerek ayrıldığı sevgilisi Mustafa Tohma’yı affetmişti! Mustafa Tohma intihara mı kalkıştı?

Seren Serengil, uzun süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyordu. Seren Serengil'in hastalığı, deprem felaketinde Mustafa Tohma'nın annesini kaybetmesi gibi kötü günlerin üstüsinden birlikte gelen ikili geçtiğimiz günlerde 'aldatma' iddialarının gölgesinde ayrılmıştı.

Seren Serengil aldatıldığını söyleyerek ayrıldığı sevgilisi Mustafa Tohma’yı affetmişti! Mustafa Tohma intihara mı kalkıştı?

Ayrılık açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Seren Serengil, ardından aldatıldığını söylemişti.

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Seren Serengil aldatıldığını söyleyerek ayrıldığı sevgilisi Mustafa Tohma’yı affetmişti! Mustafa Tohma intihara mı kalkıştı?

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Seren Serengil aldatıldığını söyleyerek ayrıldığı sevgilisi Mustafa Tohma’yı affetmişti! Mustafa Tohma intihara mı kalkıştı?

Daha sonra canlı yayın açan Seren Serengil, ayrılığın nedeninin ihanet olduğunu söylemişti.

Seren Serengil aldatıldığını söyleyerek ayrıldığı sevgilisi Mustafa Tohma’yı affetmişti! Mustafa Tohma intihara mı kalkıştı?

24 saat birlikte olduklarını ifade eden Serengil, "Tohma'nın beni fiziki olarak aldattığını düşünmüyorum. Benim için flörtleşmek ve kırıştırmak aldatmadır. Evli bir kadın sonuçta... Mustafa 'ben asla seni aldatmadım' diyor. Tohma bana yalan söyledi. Karşımda daha fazla küçülmesine izin vermedim. Bana bunu anlatamaz, ben bunu anlamam." şeklinde konuşmuştu.

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