Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:42Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:49
Son dakika: Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili korkutan gelişmeyi canlı yayında açıkladı! "Ameliyat olmazsam yok olacağım"
Zayıflık uğruna sağlığından olan ünlü sunucu Seren Serengil, bir süredir Dumping Sendorumu ile mücadele ediyor. 70 kilodan 46 kiloya kadar düştüğünü belirten Serengil, zor günler geçirmeye devam ediyor. Ünlü sunucu, sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi canlı yayında verdi. Yapılan kontrollerin ardından değerlerinin iyi gitmediğini belirten Serengil, "ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım" ifadelerini kullandı. İşte Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili son gelişme...