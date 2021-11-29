Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili korkutan gelişmeyi canlı yayında açıkladı! "Ameliyat olmazsam yok olacağım"
Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:49

Son dakika: Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili korkutan gelişmeyi canlı yayında açıkladı! "Ameliyat olmazsam yok olacağım"

Zayıflık uğruna sağlığından olan ünlü sunucu Seren Serengil, bir süredir Dumping Sendorumu ile mücadele ediyor. 70 kilodan 46 kiloya kadar düştüğünü belirten Serengil, zor günler geçirmeye devam ediyor. Ünlü sunucu, sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi canlı yayında verdi. Yapılan kontrollerin ardından değerlerinin iyi gitmediğini belirten Serengil, "ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım" ifadelerini kullandı. İşte Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili son gelişme...

Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili korkutan gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Ameliyat olmazsam yok olacağım

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıfladığını söyledi.

Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili korkutan gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Ameliyat olmazsam yok olacağım

Bugün sunucusu olduğu programda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili korkutan gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Ameliyat olmazsam yok olacağım

Zayıflama uğruna sağlığını kaybeden Serengil, ekran başındakileri uyardı.

Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili korkutan gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Ameliyat olmazsam yok olacağım

'44 kiloya düştüm' diyen ünlü sunucu, 'Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı (mide küçültme) organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum.

Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili korkutan gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Ameliyat olmazsam yok olacağım

Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için.' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA