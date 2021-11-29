Son dakika: Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili korkutan gelişmeyi canlı yayında açıkladı! "Ameliyat olmazsam yok olacağım"

'44 kiloya düştüm' diyen ünlü sunucu, 'Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı (mide küçültme) organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum.